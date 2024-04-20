Η διεθνούς φήμης Ελληνίδα τραγουδίστρια, Νάνα Μούσχουρη, θα ερμηνεύσει τους Εθνικούς Ύμνους Ελλάδας και Γαλλίας στην Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας που θα πραγματοποιηθεί στο Παναθηναϊκό Στάδιο την ερχόμενη Παρασκευή, 26 Απριλίου.

Τον Ολυμπιακό Ύμνο θα ερμηνεύσει το φωνητικό σύνολο «CHÓRES» συνοδεία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ.

Η Νάνα Μούσχουρη βρέθηκε συγκινημένη για πρόβες στο στούντιο Ε των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ καθώς από το 1956 ξεκίνησε να τραγουδάει με την Ορχήστρα Ελαφράς Μουσικής του Ε.Ι.Ρ. και οι εκπομπές που ηχογραφούσε στο ραδιόφωνο έδωσαν τα πρώτα φτερά στην καριέρα της.

«Η ραδιοφωνία για μένα ήταν κάτι σπουδαίο. Ξέρετε είμαι κορίτσι του ραδιοφώνου. Δηλαδή ξεκίνησα στο ραδιόφωνο. Για όλους μας είναι μια εθνική εορτή. Είδατε τι ωραία που πέφτει; Το ήθελα για τη Γαλλία να συμβεί κάτι γιατί οι πρώτοι που με πήραν από την Ελλάδα ήταν οι Γάλλοι» δήλωσε η μεγάλη ερμηνεύτρια.

Πηγή: skai.gr

