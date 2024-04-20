«Οι εντατικοί έλεγχοι και η εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων για να μπει τάξη στην αγορά συνεχίζονται αμείωτοι ώστε να αντιμετωπιστούν οι αθέμιτες πρακτικές που θολώνουν το κριτήριο του καταναλωτή» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας.

Αυτό σημειώνει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Σκρέκας σχετικά με όσα ανέφερε, μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1 ενώ πρόσθεσε ότι: «Από την αρχή του 2023 έχουν διενεργηθεί περισσότεροι από 40.000 έλεγχοι και πλέον υπάρχει μεγαλύτερη συμμόρφωση των εταιρειών στη νομοθεσία για το περιθώριο κέρδους.

Το επόμενο διάστημα οι πολίτες θα έχουν στα χέρια τους τον αναβαθμισμένο e-katanalotis. Στην πλατφόρμα αυτή ο καταναλωτής μπορεί να συνθέσει από το σπίτι του τη δική του λίστα με τα προϊόντα και να κάνει σύγκριση τιμών αγοράζοντας από το σούπερ μάρκετ που μπορεί να τα προμηθευτεί φθηνότερα.

Για το Πάσχα τόνισα ότι στόχος μας είναι το αρνί στο Καλάθι του Πάσχα να πωλείται 10 ευρώ το κιλό ή και χαμηλότερα ώστε να είναι γεμάτο το οικογενειακό τραπέζι. Αναλαμβάνουμε κάθε δυνατή πρωτοβουλία για την έμπρακτη στήριξη όλων των συμπολιτών μας».

Πιο αναλυτικά, ο υπουργός ερωτηθείς για τα νέα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε εταιρείες για παραπλάνηση των καταναλωτών, είπε ότι συνεχίζονται αδιάκοπα οι έλεγχοι στην αγορά και τα πρόστιμα στους παραβάτες, προσθέτοντας ότι έχουν αποδώσει οι έλεγχοι και τα πρόστιμα καθώς όπως προκύπτει από τους ελέγχους υπάρχουν όλο και λιγότερες παραβάσεις

«Επιβλήθηκαν πρόστιμα σε εταιρείες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και παραπλανητικές εκπτώσεις. Εμείς βάζουμε τάξη στην αγορά, δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, οι οποίες μπερδεύουν και θολώνουν το κριτήριο του καταναλωτή και τελικά κοστίζουν περισσότερα στην τσέπη του. Δεν είναι εύκολο για έναν καταναλωτή να παρακολουθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τις τιμές. Εμείς συλλέγουμε ψηφιακά χιλιάδες τιμές και τις συγκρίνουμε. Μία από τις συνηθισμένες πρακτικές είναι η αύξηση των τιμών πριν από τις εκπτώσεις για να κατεβάσουν οι εταιρείες μετά τις τιμές. Οι έλεγχοι έχουν ξεπεράσει τις 40.000 και βλέπουμε ότι η αγορά σιγά-σιγά συμμορφώνεται. Πρέπει να προστατέψουμε τον καταναλωτή», είπε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης.

Ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στην αναβαθμισμένη πλατφόρμα του e-katanalotis, σημειώνοντας ότι κάθε καταναλωτής μπορεί από το κινητό του να τραβήξει μια φωτογραφία και να γράψει μια αναφορά, να την στείλει και να δοθεί έναυσμα στην ΔΙΜΕΑ για έλεγχο. Επεσήμανε ότι μέσω της πλατφόρμας μπορεί ο καταναλωτής να δημιουργήσει ένα καλάθι με τα ψώνια του και να συγκρίνει τις τιμές μεταξύ των σούπερ μάρκετ πριν προχωρήσει στις αγορές του.

Ενεργοποιούνται το «Καλάθι των νονών» και το «Καλάθι του Πάσχα»

Ο υπουργός έκανε αναφορά στο «Καλάθι του νοικοκυριού», λέγοντας ότι συνολικά βοήθησε την κοινωνία, υποστηρίζοντας ότι «Ο πληθωρισμός μέσα στο «καλάθι του νοικοκυριού» ήταν χαμηλότερος από τον γενικότερο πληθωρισμό, όπως προέκυψε από την έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού»

Είπε ακόμη ότι τις επόμενες ημέρες ενεργοποιούνται το «Καλάθι των νονών» και το «Καλάθι του Πάσχα», όπου θα περιλαμβάνονται το αρνί και το κατσίκι.

Όπως τόνισε ο κ. Σκρέκας, ο στόχος για την τιμή του αρνιού στο «Καλάθι του Πάσχα» είναι να είναι στα 10 ευρώ και χαμηλότερα. Δεν θέλουμε να περιορίσουμε το κέρδος των παραγωγών, θέλουμε να περιορίσουμε το περιθώριο κέρδους των μεσαζόντων, αυτή είναι η πίεση προς τις αλυσίδες, για να μείνει η τιμή λιανικής στα 10 ευρώ και κάτω, γιατί πρέπει και να πουληθούν αυτά τα προϊόντα, αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα για όλη την αλυσίδα της παραγωγής από τους κτηνοτρόφους και πάνω. Πρέπει όλοι να περιορίσουν τα κέρδη τους για να μπορέσουν οι καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους».

Απαντώντας σε κτηνοτρόφο από την Θεσσαλία, που έκανε λόγο για μεγάλο κόστος παραγωγής, ειδικά στην πολύπαθη περιοχή , ο κ. Σκρέκας υπενθύμισε ότι γνωρίζει την κατάσταση προσθέτοντας ότι «έχουμε πολλά προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Υπάρχουν πάνω από 30.000 αιτήσεις γεωργών και κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί, οι υπηρεσίες δουλεύουν νυχθημερόν για να μπορέσουν να αποζημιωθούν δίκαια οι πληγέντες από την κακοκαιρία στην Θεσσαλία».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ακρίβειας, ο κ. Σκρέκας είπε ότι έχουν γίνει βήματα αντιμετώπισής του και συνεχίζεται η μάχη, χωρίς κανείς να μπορεί να πει ότι έχει επέλθει η επιθυμητή μείωση τιμών. Είπε ωστόσο ότι «αν δείτε τον πληθωρισμό των τροφίμων, τον Ιανουάριο ήταν 8,3% και τον Μάρτιο έπεσε στο 5,3%, κατά 40%. Έχουμε λάβει μέτρα και έχουν αρχίσει να αποδίδουν όπως πχ. σε καθαριστικά σπιτιού και βρεφικές πάνες, όπου έχουμε αποπληθωριστικές τάσεις στις τιμές. Δεν πρόκειται να εφησυχάσουμε. Είδατε ότι στο ρεύμα πήραμε μέτρα και στην πορεία απέδωσαν».

Σε ισχύ από 22 Απριλίου το «Καλάθι των Νονών» και από 24 Απριλίου το «Καλάθι του Πάσχα»

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Ανάπτυξης, από την Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 έως και τις 4 Μαΐου 2024 τίθεται σε ισχύ το «Καλάθι των Νονών» και από τις 24 Απριλίου 2024 έως και τις 4 Μαΐου 2024 το «Καλάθι του Πάσχα». Επιπλέον, σε ισχύ έως τις 4 Μαΐου είναι και το «Καλάθι της Σαρακοστής».

Σημειώνεται ότι το «Καλάθι του Πάσχα» αποτελεί επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού», καθώς προστίθενται τέσσερις νέες κατηγορίες τροφίμων, ώστε να αποτελέσει μία επιπλέον διέξοδο για τους καταναλωτές. Στο «Καλάθι του Πάσχα» εντάσσονται τα εξής προϊόντα: Αρνί, κατσίκι, τσουρέκι και πασχαλινά σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα προϊόντα.

Στο «Καλάθι των Νονών» εντάσσονται 12 κατηγορίες προϊόντων και δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές που είναι νονοί ή γονείς μικρών παιδιών να κάνουν οικονομικότερες αγορές κατά την περίοδο του Πάσχα.

Συγκεκριμένα, στο «Καλάθι των Νονών» εντάσσονται τα εξής προϊόντα:

• Πασχαλινές λαμπάδες - παιχνίδια

• Επιτραπέζια / Παζλ

• Παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ (παιχνίδια μίμησης)

• Βρεφικά παιχνίδια

• Φιγούρες δράσης

• Παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας (π.χ. παιχνίδια με τουβλάκια)

• Οχήματα - Τηλεκατευθυνόμενα

• Ηλεκτρονικά παιχνίδια

• Αθλητικά παιχνίδια (π.χ. μπάλες, παιδικές μπασκέτες και τέρματα)

• Λούτρινα

• Μουσικά παιχνίδια

• Σοκολατένια αυγά και αντίστοιχα προϊόντα (προαιρετικά).

Υπενθυμίζεται ότι η λίστα με τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα στο «Καλάθι του Νοικοκυριού» έχει ως εξής:

1 Ρύζι

2 Ψωμί για τoστ

3 Ψωμί φραντζόλα (τυποποιημένο/συσκευασμένο)

4 Φρυγανιές

5 Μακαρόνια Νο 6

6 Αλεύρι για όλες τις χρήσεις

7 Όσπρια (φακές)

8 Όσπρια (φασόλια)

9 Όσπρια (ρεβύθια)

10 Πάριζα

11 Γαλοπούλα (αλλαντικά)

12 Κατεψυγμένα ψάρια

13 Νωπό χοιρινό (συσκευασμένο ή μη)

14 Νωπό κοτόπουλο (συσκευασμένο ή μη)

15 Νωπό μοσχάρι (συσκευασμένο ή μη)

16 Γάλα φρέσκο πλήρες

17 Γάλα φρέσκο με χαμηλά λιπαρά

18 Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες

19 Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) με χαμηλά λιπαρά

20 Γάλα εβαπορέ

21 Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις

22 Γιαούρτι από γάλα αγελάδος χωρίς γεύσεις με χαμηλά λιπαρά

23 Τυρί φέτα

24 Λευκό τυρί

25 Τυρί γκούντα

26 Τυρί με χαμηλά λιπαρά

27 Χυμός τομάτας διατηρημένος

28 Αυγά (κλωβοστοιχίας και αχυρώνα)

29 Μαργαρίνες

30 Ελαιόλαδο

31 Ηλιέλαιο

32 Κατεψυγμένα λαχανικά (τουλάχιστον δύο από αρακάς, μπάμιες, φασολάκια)

33 Λευκή ζάχαρη

34 Γλυκαντικές ουσίες κατάλληλες για διαβητικούς

35 Προϊόντα βρώμης (τουλάχιστον ένα)

36 Κρέμα βρεφικής ηλικίας

37 Γάλα βρεφικής ηλικίας

38 Ελληνικός καφές

39 Στιγμιαίος καφές

40 Γαλλικός καφές

41 Χυμός πορτοκάλι

42 Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (υγρά και σε σκόνη - όχι ταμπλέτες)

43 Απορρυπαντικά για σφουγγάρισμα και καθαρισμού επιφανειών - χλωρίνες

44 Απορρυπαντικά πιάτων για πλύσιμο στο χέρι

45 Χαρτί κουζίνας

46 Χαρτί υγείας

47 Οδοντόκρεμες

48 Σερβιέτες ή ταμπόν

49 Σαμπουάν

50 Σαπούνια σε στερεή κατάσταση

51 Πάνες ακράτειας

52 Πάνες για μωρά

53 Μωρομάντηλα

54 Σαμπουάν για μωρά

55 Τροφές για σκύλους

56 Τροφές για γάτες

Στο «Καλάθι της Σαρακοστής» έχουν ενταχθεί τα εξής προϊόντα:

Χαλβάς

Νηστίσιμες Σαλάτες (αλοιφές - λ.χ. μελιτζανοσαλάτες, ταραμοσαλάτες)

κ.ο.κ.)

Κατεψυγμένα θαλασσινά (δύο τουλάχιστον είδη).

