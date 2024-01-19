Την ερχόμενη Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου, η εισαγγελέας έδρας του ΜΟΔ θα υποβάλει στο δικαστήριο την πρότασή της για το αν θεωρεί αθώα ή ένοχη τη Ρούλα Πισπιρίγκου για τον θάνατο της πρώτης κόρης της, Τζωρτζίνας Δασκαλάκη.

Η κατηγορούμενη για απόπειρα και ανθρωποκτονία, ολοκλήρωσε σήμερα, μετά από εννέα συνεδριάσεις, την απολογία της αρνούμενη ότι ήταν το δικό της χέρι που στράφηκε σε βάρος του παιδιού της.

«Ήταν πολλές οι ημέρες της απολογίας. Αρχικά θέλω να ζητήσω συγγνώμη για κάποιες στιγμές έντασης, είναι δύσκολη η θέση που βρίσκομαι. Έρχομαι να εξηγήσω και να θυμηθώ περιστατικά πολύ δύσκολα, που με θα με στοιχειώνουν σε όλη μου τη ζωή», είπε κλείνοντας την απολογία της η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Η κατηγορούμενη αναφέρθηκε και στη σωρεία ερωτήσεων που δέχθηκε με επίκεντρο τα μηνύματα που έστελνε τότε:

«Αναγνώστηκαν μηνύματα για τη συμπεριφορά μου. Μπορεί να έχω άσχημο χαρακτήρα, κάποιοι να με θεωρούν αχώνευτη. Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο. Έχω κατηγορηθεί για ένα αδίκημα που είναι το χειρότερο για μια μάνα. Απευθύνομαι στη Δικαιοσύνη κι ελπίζω να δικαιωθεί το παιδί μου. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Δεν την ξέρω. Ελάτε στη θέση μου. Αν ήταν το δικό σας παιδί δεν θα το ζητούσατε; Θέλω να μάθω τι έχει γίνει με το παιδί μου, θέλω να με βοηθήσετε να μάθω τι έχει γίνει με την κόρη μου», ήταν τα τελευταία λόγια της κατηγορούμενης πριν ολοκληρωθεί η αποδεικτική διαδικασία.

Λίγο νωρίτερα οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο συνήγορος της 35χρονης, Αλέξης Κούγιας, δήλωσε ότι η κατηγορούμενη ζητά τη διενέργεια αυτοψίας στο Νοσοκομείο Παίδων, να αναγνωστεί στο δικαστήριο η επιστολή γενετίστριας που έχει καταθέσει στο δικαστήριο και να εξεταστεί συμπληρωματικά η ίδια, καθώς, σύμφωνα με τον συνήγορο, από γενετικό έλεγχο στον οποίο υπέβαλλε η εν λόγω επιστήμονας τη Ρούλα Πισπιρίγκου διαπίστωσε ότι πάσχει από σύνδρομο που επηρεάζει την καρδιά.

«Θέλω να διαμαρτυρηθώ εντονότατα. Μια προϋπόθεση είναι ότι απαγορεύεται σε δικαστή να ειρωνεύεται. Να αποδοκιμάζει με τρόπο που δεν δείχνει αντικειμενικότητα. Μου μεταφέρθηκε ότι η ειρωνεία πήγε σύννεφο. Το να φτάσουμε στο σημείο να ερωτάται από την έδρα γιατί έκανε έρωτα με τον σύζυγό της μετά τον θάνατο του παιδιού. Τι σχέση έχει αν πήρε συναινετικό διαζύγιο; Η σύνεδρος βλέπει εκπομπές όλη μέρα; Το δικαστήριο κάνει ιερά εξέταση. Είναι πρωτοφανής και θα μείνει στην ιστορία», ανέφερε ο κ. Κούγιας.

Η πρόεδρος απέρριψε το αίτημα για συμπληρωματική εξέταση της γενετίστριας, ενώ είπε ότι η επιστολή θεωρείται αναγνωστέο έγγραφο.

Το δικαστήριο απέρριψε με ανάλογη εισαγγελική πρόταση το αίτημα αυτοψίας στο Νοσοκομείο Παίδων.

Η εισαγγελέας, αναφερόμενη στο αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη που είχε διατυπωθεί σε προηγούμενες συνεδριάσεις, ζήτησε να απορριφθεί: «Στον χρόνο που υποβλήθηκε το αίτημα δεν μπορούσα να τοποθετηθώ. Να πω στη μέση της διαδικασίας σκοπεύουμε να καταδικάζουμε ή να μη καταδικάσουμε και πάρτε την κατηγορούμενη στο ψυχιατρείο; Έχει έρθει η κατηγορούμενη και μας λέει είμαι καλά, δεν έχω πειράξει το παιδί μου, δεν πάσχω από κάτι, είμαι εδώ για τη δικαίωση του παιδιού μου. Θα πω να εξεταστεί; Το σύνδρομο Μινχάουζεν είναι διαταραχή συμπεριφοράς. Απάντησε με νηφαλιότητα, είπε τα γεγονότα με χρονική αλληλουχία, δεν έδωσε την εντύπωση μιας γυναίκας που πάσχει και δεν καταλαβαίνει τι γίνεται εδώ μέσα».

Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και απέρριψε το αίτημα.

