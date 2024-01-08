Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απολογείται σήμερα η Πισπιρίγκου για τον θάνατο της Τζωρτζίνας

Ύστερα από 1,5 μήνα διακοπής λόγω της αποχής των δικηγόρων, συνεχίζεται σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών η δίκη της 35χρονης από την Πάτρα

Πισπιρίγκου

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα η δίκη της 35χρονης Ρούλας Πισπιρίγκου που κατηγορείται για τον θάνατο της 9χρονης πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκινά και πάλι με τη συνέχεια της απολογίας της κατηγορούμενης για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζινας.

Σήμερα, στη δικαστική αίθουσα αναμένεται να βρεθεί και ο εν διαστάσει σύζυγος της και πατέρας του παιδιού, καθώς και οι συγγενείς της.

Η δίκη είχε διακοπεί για περίπου 1,5 μήνα λόγω της αποχής των δικηγόρων και σήμερα αναμένεται να απολογηθεί η κατηγορούμενη.

Πηγή: Pelop.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πισπιρίγκου δίκη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark