Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα η δίκη της 35χρονης Ρούλας Πισπιρίγκου που κατηγορείται για τον θάνατο της 9χρονης πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας.

Η ακροαματική διαδικασία ξεκινά και πάλι με τη συνέχεια της απολογίας της κατηγορούμενης για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζινας.

Σήμερα, στη δικαστική αίθουσα αναμένεται να βρεθεί και ο εν διαστάσει σύζυγος της και πατέρας του παιδιού, καθώς και οι συγγενείς της.

Η δίκη είχε διακοπεί για περίπου 1,5 μήνα λόγω της αποχής των δικηγόρων και σήμερα αναμένεται να απολογηθεί η κατηγορούμενη.

