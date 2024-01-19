Φρίκη προκαλεί το γεγονός πως άγνωστοι πυροβόλησαν και σκότωσαν πέντε άλογα στην περιοχή Χελιμόδι της Σαμαρίνας Γρεβενών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Έλενας Χελβατζόγλου στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, τα άλογα τα βρήκε νεκρά ο ιδιοκτήτης τους το απόγευμα της Τετάρτης όταν πήγε στον στάβλο.

Αμέσως ο ίδιος ειδοποιησε την αστυνομια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πολλά κομμάτια από το σώμα των ζώων έλειπαν ενώ στο σημείο βρέθηκαν κάλυκες και ίχνη από ρόδες αυτοκινήτου.

Την ίδια ώρα ο κτηνίατρος που κλήθηκε να εξετάσει τα ζώα είπε ότι πυροβολήθηκαν από κυνηγετικό όπλο αλλά το πιο φρικιαστικό όλων είναι ότι ακρωτηριάστηκαν με χειρουργική ακρίβεια.

Οι δράστες αφαίρεσαν τα τέσσερα άκρα από τα άλογα ενώ είχαν αφαιρέσει και το κρέας τους από την περιοχή της ωμοπλάτης

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ όλα δέιχνουν ότι η απίστευτη κτηνωδία έγινε για το κρέας των αλόγων.

