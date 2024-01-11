Δίκη Πισπιρίγκου: Έκανα τρίτο παιδί γιατί ήθελα να ξαναγίνω μαμά

Για τον τρόπο που η Τζωρτζίνα αντιμετώπισε τις απώλειες των δύο μικρότερων αδελφών της, αλλά και για πολλά άλλα ζητήματα που κρίνονται καίριας σημασίας για την κρίση του δικαστηρίου ρωτήθηκε η Ρούλα Πισπιρίγκου κατά την σημερινή πέμπτη ημέρα απολογίας για την απόπειρα και την ανθρωποκτονία σε βάρος της πρωτότοκης κόρης της.

Η κατηγορουμένη δέχθηκε σωρεία ερωτήσεων από την πρόεδρο για την οικογενειακή της ζωή, για την σχέση με τον πατέρα των τριών κοριτσιών της οικογένειας, αλλά και για την απόφαση της λίγους μήνες μετά τον θάνατο του πρώτου παιδιού, της Μαλένας και έχοντας την Τζωρτζίνα η οποία μπορεί να χρειαζόταν στήριξη, να αποκτήσει ξανά παιδί, δηλαδή την Ίριδα.

Αναζητώντας επιβεβαίωση ή διάψευση της παραδοχής της κατηγορίας ότι η 35χρονη μητέρα δηλητηρίασε την Τζωρτζίνα με στόχο την επανένωση της με τον Μάνο Δασκαλάκη, με τον οποίο τότε ήταν σε διάσταση, η πρόεδρος επέμεινε με στοχευμένες ερωτήσεις σε πολλά ζητήματα που ανακύπτουν από την δικογραφία όσο και από όσα η ίδια η Ρούλα Πισπιρίγκου υποστηρίζει.

Πρόεδρος: Μας είπατε ότι τέλη Νοεμβρίου του 2019 συλλάβατε την Ίριδα. Η Μαλένα είχε πεθάνει τον Απρίλιο του 2019 . Από την απώλεια της Μαλένας πως φτάσατε να μπείτε στη διαδικασία τόσο γρήγορα να πάτε σε επόμενο παιδί; Μήπως σκεφτήκατε ότι αυτό θα βοηθούσε εσάς και τη σχέση με τον κ. Δασκαλάκη; Θέλω να μου εξηγήσετε δηλαδή τη δική σας διαδικασία για να πάτε σε τρίτη γέννα.

Κατηγορούμενη: Η θέληση μου είχε να κάνει με το ότι δεν δεχόμουν την απώλεια της Μαλένας. Ήταν η θέλησή μου να ξαναγίνω μαμά όχι για να αναπληρώσω το κενό της Μαλένας, αλλά είχα συνηθίσει στα δυο παιδιά. Το ήθελα πολύ γιατί τα αγαπούσα τα παιδιά, δεν έχει να κάνει με την σχέση μου με τον κ. Δασκαλάκη ξεχωρίζω εκείνον και τη σχέσης μας, από τα παιδιά.

Πρόεδρος: Σκεφτήκατε ποτέ ότι η Ίριδα θα αντικαθιστούσε τη Μαλένα;

Κατηγορούμενη: Αυτό δεν γίνεται, αλλά ο ερχομός της ήταν μια τεράστια χαρά μέσα στο σπίτι. Ήταν και το γεγονός ότι η Ίριδα έμοιαζε στην Μαλένα. Λέγαμε ότι έφυγε η Μαλένα και ήρθε η Ίριδα.

Πολλές ερωτήσεις ωστόσο δέχθηκε η κατηγορουμένη και για την ψυχολογία της Τζωρτζίνας μετά και την δεύτερη απώλεια που βίωσε, όταν αφού έχασε την Μαλένα έχασε και την έξι μηνών Ίριδα.

Πρόεδρος: Μετά την απώλεια της Ίριδας δεν θεωρήσατε απαραίτητο να πάει σε ψυχολόγο το παιδί;

Κατηγορούμενη: Είχε το σχολείο.

Πρόεδρος: Αυτό το παιδί δεν έπρεπε να κάνετε κάτι να οχυρώστε την ψυχούλα του;

Κατηγορούμενη: Δεν το κάναμε.

Πρόεδρος: Ποια ήταν η συμπεριφορά του παιδιού μετά το θάνατο της Μαλένας και ποια μετά το θάνατο της Ίριδας;

Κατηγορούμενη: Στην Ίριδα ήταν πιο απόμακρη. Το παιδί όμως σε καμία από τις δυο απώλειες δεν εκφράστηκε.

Πρόεδρος: Μετά το θάνατο της Μαλένας πως ήταν στο σχολείο; Είχε όρεξη να κάνει κάτι;

Κατηγορούμενη: Δεν είχε κάποιο πρόβλημα με τις δραστηριότητές της, δεν άλλαξε τίποτα στη συμπεριφορά της, την παρακολουθούσε η ψυχολόγος στο σχολείο. Αμέσως μετά το θάνατο της Μαλένας στο 99% των συζητήσεων, έλεγε «εγώ θέλω αδελφάκι».

Πρόεδρος: Ο διευθυντής του σχολείου είπε στην ανακρίτρια ότι η Τζωρτζίνα τον επισκέπτονταν με τη στενότερη φίλη της στο γραφείο του στο σχολείο γιατί δεν ήθελε να νιώθει μόνος του. Αυτό εσείς το γνωρίζατε;

Κατηγορούμενη: Όχι. Αυτό που γνωρίζω είναι αυτό που έλεγε η Τζωρτζίνα ότι τις ημέρες που έβρεχε πηγαίνανε με την φίλη της και κάθονταν στο γραφείο του διευθυντή ή στο κυλικείο.

Αναφερόμενη στην σχέση με τον εν διαστάσει σύζυγο της η κατηγορουμένη επανέλαβε πως "Ήμασταν δυο χαρακτήρες πολύ έντονοι ξεσπούσαμε ο ένας τον άλλο και μετά να λέγαμε συγνώμη ο ένας στον άλλο. Έχω κάνει ένα τεράστιο λάθος. Τώρα το καταλαβαίνω ότι είχα παρασυρθεί σε αυτό το γάμο". Ακολούθησε ο εξής διάλογος με την πρόεδρο:

Πρόεδρος: Και τα παιδιά;

Κατηγορούμενη: Όχι για αυτά θα τον ευγνωμονώ για όλη μου τη ζωή. Ήταν τα καλύτερα δώρα της ζωής μου.

Πρόεδρος: Στις 6.4.2021 σας ψάχνει και η αδελφή σας και σας λέει να γυρίσετε σπίτι και να μην εγκαταλείψετε το παιδί σας. Εσείς μας είπατε ότι ήσασταν τόσο υπερπροστατευτική με τη Τζωρτζίνα. Για πιο λόγο επιλέγετε να είστε μακριά από το παιδί σας όταν πριν λίγες ημέρες έχει χαθεί το άλλο σας παιδί; (Ίριδα) Και είχατε κλείσει και το κινητό σας. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πως πράξατε έτσι;

Κατηγορούμενη: Ήρθα σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση εκείνη την ημέρα. Η πίεση ήταν αφόρητη. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ το θάνατο της Ίριδας και τη σχέση μου με το Μάνο. Ήθελα χρόνο και ήξερα ότι το παιδί είναι σε καλά χέρια στη μητέρα μου. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είμαι αγία, έχω κάνει λάθη. Ήταν μια λανθασμένη σκέψη όλο αυτό να απομονωθώ από όλους. Ήμουν σε σύγχυση, λανθασμένα έκανα αυτή την απομόνωση. Σκέφτηκα το παιδί μου μετά. Ότι θα έπρεπε να γυρίσω πίσω και γύρισα.

Πρόεδρος: Γιατί απομονωθήκατε από το παιδί; Αυτόν το χρόνο γιατί δεν μπορούσατε να τα βρείτε με το παιδί σας; Ήταν το τελευταίο από τα τρία που είχε μείνει στη ζωή…

Κατηγορούμενη: Όταν κάποιος απομονώνεται θέλει να ξεσπάσει, δεν ήθελα η Τζωρτζίνα να με ακούει να ουρλιάζω και να κλαίω, είχα πνιγεί.

Πρόεδρος: Σας είχε περάσει από το μυαλό ότι αυτή τη ημέρα μπορεί να συνέβαινε κάτι στο παιδί σας και εσείς να μην ήσασταν εκεί;

Κατηγορούμενη: Όχι.

Η πρόεδρος ρώτησε και για την 8η Απριλίου 2021, ημέρα που ξεκίνησε η πορεία της Τζωρτζίνας προς τον θάνατο, όταν εισήχθη στο Καραμανδάνειο και λίγες ημέρες μετά υπέστη την ανακοπή που την άφησε με τετραπληγία η Πισπιρίγκου είπε:

Πρόεδρος: Θέλω να μου πείτε αναλυτικά τι συνέβη 8 Απριλίου το πρωί. Ποιανού ιδέα ήταν να την πάτε στο Καραμανδάνειο; Γιατί δεν πήρατε τηλέφωνο την παιδίατρό σας που την είχατε 8 χρόνια όπως μας είπατε;

Κατηγορούμενη: Γιατί η παιδίατρος είχε πει στον κ. Δασκαλάκη ότι μετά τις απώλειες της Ίριδας και της Μαλένας δεν ήθελε για ψυχολογικούς λόγους να συνεχίσει να παρακολουθεί τη Τζωρτζίνα

Πρόεδρος: Ποιος γιατρός αρνείται κάτι έκτακτο;

Κατηγορούμενη: Εφόσον με είχε ενημερώσει ο Μάνος και μου είχε πει ότι δεν ήθελε να συνεχίσει δεν μου πέρασε από το μυαλό να την καλέσω.

Πρόεδρος: Εν μέσω covid πως σκεφτήκατε να την πάτε με ένα πόνο στην κοιλιά και χωρίς πυρετό στο νοσοκομείο; Η σύσταση ήταν να πηγαίνουμε για επείγουσα ανάγκη στο νοσοκομείο

Κατηγορούμενη: Μας είχε πει ότι είχε και ένα πόνο σαν βόμβα στην πλάτη. Η Τζωρτζίνα δεν πήγαινε στους γιατρούς και όταν την ρωτήσαμε αν θέλει να πάμε στο νοσοκομείο μας είπε ναι. Εκεί αρχίζεις και ανησυχείς.

Η πρόεδρος επισήμανε στην συνέχεια αντιφάσεις στις καταθέσεις και τα υπόμνημα που κατέθεσε η κατηγορούμενη σχετικά με τις ώρες που εκδήλωσε τα πρώτα επεισόδια το παιδί. «Δεν τα διάβαζα υπομνήματα» απάντησε η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Πρόεδρος: Αυτό που είπατε σε γιατρό ότι η Τζωρτζίνα είχε βρει το μωρό της οικογένειας νεκρό ισχύει;

Κατηγορούμενη: Όχι αυτό ήταν ένα άλλο ψέμα που άκουσα, η Τζωρτζίνα κοιμόνταν.

Πρόεδρος: Τι λόγο είχε να το πει αυτό η γιατρός αν δεν το έχετε πει;

Κατηγορούμενη: Σας εξήγησα όλο το πλαίσιο της δημοσιότητας, Το τι έβγαινε ο καθένας και έλεγε…. Έπαιρναν πράγματα από την τηλεόραση και τα έβαζαν στις καταθέσεις τους.

Απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις η κατηγορουμένη είπε ότι, ενώ η Τζωρτζίνα βρίσκονταν στα εξωτερικά ιατρεία εκείνη βρίσκονταν σε ένταση με τον Μάνο Δασκαλάκη. Ανέφερε, μάλιστα, πως εκείνες τις ώρες τηλεφώνησε πρώτα σε δικηγόρο που είχε βάλει και μετά στον πατέρα του παιδιού της.

Πρόεδρος: Μέσα σε αυτό το κλίμα της αγωνίας το χέρι σας αυτόματα δεν έπρεπε να πάει στον πατέρα του παιδιού και όχι στο δικηγόρο;

Κατηγορούμενη: Όχι. Πήρα τον δικηγόρο να τον καλέσει γιατί σε εμένα δεν απαντούσε, λόγω της έντασης που είχαμε.

Πρόεδρος: Πείτε μας για το μήνυμα στην αδελφή σας στις 8.4.2021 που την ρωτάτε αν ο Μάνος φοράει βέρα και αν σας έχει μπλοκάρει στο facebook;

Κατηγορούμενη: Μου είχαν πει ότι είχαν δει το Μάνο σε καφετέρια που δούλευε να χαριεντίζεται με άλλη γυναίκα και να μην φοράει βέρα.

Πρόεδρος: Γιατί σας ενδιέφερε αφού ήσασταν χωρισμένοι; Και ειδικά την ημέρα που το παιδί ήταν στο νοσοκομείο;

Κατηγορούμενη: (εκνευρισμένη) Αυτή την πληροφορία την πήρα εκείνη την ημέρα. Τα μηνύματα αυτά τα έστειλα αφού οι γιατροί μας είχαν καθησυχάσει και μας είπαν ότι η Τζωρτζίνα θα κάνει εισαγωγή για προληπτικές εξετάσεις. Ήταν λάθος χρονική στιγμή. Σας ξαναλέω ότι έχω κάνει λάθη αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έδινα σημασία στα παιδιά μου ή ότι έχω κάνει αυτό για το οποίο κατηγορούμαι.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου διέψευσε τις καταθέσεις νοσηλευτριών που ανέφεραν ότι πήγαινε με αργό βηματισμό στις νοσηλεύτριες όταν το παιδί έκανε επεισόδια. «Δεν ισχύει αυτό, φώναζα και βγήκα έξω αμέσως από το δωμάτιο για να ειδοποιήσω».

Ρωτήθηκε επίσης για ζωγραφιές της Τζωρτζίνας, μετά τον χαμό της Μαλένης, στις οποίες εμφανίζονται σκούρα χρώματα κλπ, και απάντησε πως την προβλημάτισαν ιδιαίτερα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

