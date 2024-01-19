Σε 17,3 εκατ. ευρώ εκτιμώνται οι αποζημιώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων για την κακοκαιρία "Elias", όπως προκύπτει από έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Η ένωση ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκληρώθηκε η έρευνα για την πρώτη εκτίμηση των αποζημιώσεων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς για τις ζημιές των ασφαλίσεων περιουσίας και αυτοκινήτων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα (κακοκαιρία Elias: βροχοπτώσεις - πλημμύρες) που επικράτησαν στην Ελλάδα (με ιδιαίτερη ένταση κυρίως σε Θεσσαλία και Εύβοια) την περίοδο 25 - 28 Σεπτεμβρίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι η κακοκαιρία Elias ήταν η δεύτερη μεγάλη καταιγίδα που έπληξε την Ελλάδα μέσα σε λίγες εβδομάδες μετά την κακοκαιρία Daniel.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των ασφαλιστικών εταιριών που συμμετέχουν στη σχετική έρευνα της ΕΑΕΕ αναφέρθηκαν συνολικά 1.277 ζημιές και το ύψος των αποζημιώσεων για αυτές εκτιμάται συνολικά σε 17,3 εκατ. ευρώ.

Από αυτές, 895 ζημιές αφορούσαν τις ασφαλίσεις περιουσίας (εκτίμηση αποζημιώσεων 16,5 εκατ. ευρώ), 380 ζημιές τις ασφαλίσεις αυτοκινήτων (εκτίμηση 0,7 εκατ. ευρώ) και 2 ζημιές τις ασφαλίσεις σκαφών (εκτίμηση 7,5 χιλ. ευρώ).

Η έρευνα της ΕΑΕΕ είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική σελίδα της ένωσης.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Μεταφορών και Αντασφαλίσεων, Ερρίκος Μοάτσος δήλωσε σχετικά : «Ο απολογισμός των φυσικών καταστροφών που έπληξαν την Ελλάδα το 2023 ήταν αρκετά βαρύς. Είχαμε 3 περιστατικά βροχοπτώσεων - πλημμυρών και 2 δασικών πυρκαγιών ιδιαίτερης έντασης, με 9.242 συνολικά ζημιές να δηλώνονται στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η πρόβλεψη αποζημιώσεων για αυτές προσεγγίζει συνολικά τα 440 εκατ. ευρώ. Αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ότι τα καταστροφικά περιστατικά οφειλόμενα στην κλιματική κρίση είναι πλέον πολλά, συχνά και εντονότερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

