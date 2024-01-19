Άγιον Όρος: Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής στον εορτασμό των Θεοφανείων στη μονή Ξενοφώντος

Με αγιορείτικη λαμπρότητα και κατάνυξη πραγματοποιήθηκε το πρωί η τελετή ρίψης του Τιμίου Σταυρού και ο καθαγιασμός των υδάτων στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος του Αγίου Όρους, παρουσία του αρχιεπίσκοπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη μοναστική πολιτεία.

Ο αρχιεπίσκοπος παρέστη στη βραδινή αγρυπνία και χοροστάτησε στην πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων. Στη συνέχεια ακολούθησε η ρίψη του Σταυρού στη θάλασσα από τον κ.κ. Ελπιδοφόρο, παρουσία της συνοδείας και των μοναχών της μονής Ξενοφώντος, στον αρσανά της μονής.

«Είστε ένα παράδειγμα, όχι μόνο πνευματικότητας, ένας φάρος της Ορθοδοξίας, ο οποίος φωτίζει και στηρίζει ψυχές, ακολουθώντας τη γνήσια αγιορείτικη παλαιά παράδοση, ουδέποτε άσκησε κριτική στη Μητέρα Εκκλησία, ουδέποτε έκρινε κανένα, ποτέ πραγματικά, μόνο αγάπη έδωσε, μόνο παρηγοριά, μόνο Λόγο Κυρίου δίδαξε, μόνο το Ευαγγέλιο διάβασε» είπε ο αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος κατά την άφιξή του, χθες το απόγευμα, στη μονή Ξενοφώντος και την υποδοχή του από τον ηγούμενο της μονής, αρχιμανδρίτη Αλέξιο και τους μοναχούς. «Είμαστε όλοι τέκνα της ίδιας εκκλησίας, της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, η οποία είναι στην καρδιά μας και κυρίως ο προκαθήμενός της, ο πνευματικός καθοδηγητής όλων μας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» πρόσθεσε.

Τον κ. Ελπιδοφόρο συνοδεύουν κατά την προσκυνηματική επίσκεψή του στον Άθωνα σαράντα ομογενείς, στην πλειοψηφία τους ελληνοαμερικανοί επιχειρηματίες από τις ΗΠΑ και τέσσερις κληρικοί.

Ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, μετά της συνοδείας του, αναχώρησε με τη λήξη της τελετής για την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρα, προκειμένου να παραστεί στον Εσπερινό και θα επιστρέψει απόψε στη μονή Ξενοφώντος. Αύριο, Σάββατο, θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Φιλοθέου και την Κυριακή την Ιερά Μονή Παντοκράτορος.

Φωτογραφίες: GOARCH/Dimitrios Panagos

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

