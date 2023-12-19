Να κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση πρότεινε η εισαγγελεας του Μικτού Ορκωτου Εφετείου Θεσσαλονίκης για τον 50χρονο κρεατέμπορα που κατηγορείται για τη δολοφονία του 59χρονου κτηνοτρόφου Δημήτρη Γραικού, το 2016.

Ο 59χρονος κτηνοτρόφος βρέθηκε θαμμένος μαζί με το αυτοκίνητό του στη κτηνοτροφική μονάδα του κατηγορούμενου στο Ανατολικό Θεσσαλονίκης, δυόμισι χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνισή του.

«Τον ξυλοκόπησε, τον έριξε κάτω και τον χτυπούσε με γροθιές και κλοτσιές. Όταν κάποιος χτυπάει κάποιον έτσι και του σπάει τα κόκκαλα, αποδέχεται ότι θα πεθάνει. Αυτό το έκανε ο κατηγορούμενος, είχε ανθρωποκτόνο δόλο. Φαίνεται από τα πληγέντα σημεία, την ένταση και τη σφοδρότητα», είπε μεταξύ άλλων η εισαγγελική λειτουργός, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του 50χρονου ότι τέλεσε το έγκλημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

«Το μεγαλύτερο μυστήριο δεν ήταν ότι εξαφανίστηκε ένας άνθρωπος αλλά το αυτοκίνητο», είπε η ίδια σε άλλο σημείο της αγόρευσής της και πρόσθεσε ότι ο κατηγορούμενος διαπιστώθηκε ότι ήταν ο τελευταίος που είχε επαγγελματική συναλλαγή μαζί του.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης ενώ η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί αύριο. Πρωτόδικα ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

