To Όλοι Μαζί Μπορούμε στρώνει το γιορτινό τραπέζι σε οικογένειες που έχουν ανάγκη

Και φέτος, το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ θα στρώσει το γιορτινό τραπέζι σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Αν επιθυμείτε και εσείς να στηρίξετε την προσπάθεια του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, μπορείτε να κάνετε την προσφορά σας:

καλώντας από σταθερό / κινητό, ή στέλνοντας μήνυμά τη λέξη «ΜΑΖΙ», στο 19817,

μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας «Με ένα cl1ck μπορείς»,

κάνοντας κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Μάθετε περισσότερα στο oloimaziboroume.gr

Πηγή: skai.gr

