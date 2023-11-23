Επεισοδιακή ήταν η συνέχεια της εκδίκασης της έφεσης του καθ’ ομολογίαν δράστη για τη δολοφονία του κτηνοτρόφου Δημήτρη Γραικού, με τον γιο του να ορμάει προς τον κατηγορούμενο.

Η ένταση ξεκίνησε από νωρίς όταν ο κατηγορούμενος κοίταξε την χήρα του Γραικού που κατέθετε στο βήμα, με τον γιο της να φωνάζει «τι την κοιτάς ρε @@;» και τους αστυνομικούς να τον απομακρύνουν εσπευσμένα από την αίθουσα.

Όταν με τη σειρά του ανέβηκε στο βήμα και αφού ολοκλήρωσε την κατάθεση του, ο γιος του δολοφονημένου Γραικού, όρμηξε προς τον δολοφόνο του πατέρα του φωνάζοντας «Θα σε κανονίσω! Αφήστε με λίγο μαζί του». Η αστυνομία επενέβη εγκαίρως, μεταφέροντας τον έξω από την αίθουσα.

Η Δέσποινα Τσακαλίδου, σύζυγος του Γραικού ερωτήθηκε από τους συνηγόρους του κατηγορουμένου για την υγεία του δολοφονημένου συζύγου της, απαντώντας πως «δεν είχε κανένα θέμα με την καρδιά του», ενώ σε αναφορά για φάρμακα στυτικής δυσλειτουργίας που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του τόνισε πως «δεν είχε κανένα θέμα στις προσωπικές μας στιγμές, δεν έπαιρνε κάποιο φάρμακο. Όπως κάποια πράγματα έλειπαν από το αυτοκίνητο του, μπορεί κάποια να τοποθετήθηκαν»

«Είναι ένας άνθρωπος που για τα λεφτά τα κάνει όλα»

Ο Αρχιμήδης Γραικός που πλέον έχει αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση της κτηνοτροφικής μονάδας, ερωτήθηκε από τους συνηγόρους του κατηγορουμένου για το τι έχει ακούσει για τον δράστη. Ο ίδιος ρωτήθηκε γιατί εάν ο δράστης ήθελε να σκοτώσει τον πατέρα του δεν κρατούσε εργαλείο, με τον ίδιο να απαντά «Ένας άνθρωπος 130 κιλών που έχει δηλώσει παλαιστής γιατί να χρησιμοποιήσει εργαλείο;»

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο δράστης το είχε σχεδιάσει «Το ΕΚΑΒ σε δυο λεπτά θα ήταν εκεί, θα μπορούσε να πει ότι μάλωσαν και ότι ο πατέρας μου έπεσε κάτω. Αλλά, πίστευε ότι δε θα γλίτωνε από τον πατέρα μου για το χρέος που του όφειλε. Εκείνη τη μέρα το είχε προμελετήσει».

Η δίκη συνεχίζεται με την κατάθεση της κόρης του Δημήτρη Γραικού.

