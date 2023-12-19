Στο ορεινό παραδοσιακό χωριό Ταξιάρχης της Χαλκιδικής, που είναι χτισμένο στην «καρδιά» του Χολομώντα, στην πλειονότητά τους οι κάτοικοι, ηλικίας από 20 έως και 80 χρόνων, ασχολούνται και με την καλλιέργεια έλατου και διαθέτουν στην ελληνική αγορά το 75% των χριστουγεννιάτικων δέντρων.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι ελατοπαραγωγοί του Ταξιάρχη Χαλκιδικής, όχι μόνο δίνουν το σήμα για την έναρξη της εορταστικής περιόδου στη χώρα, αλλά διανύουν πολλά χιλιόμετρα για να φροντίσουν ώστε κανένα σπίτι να μην μείνει χωρίς το νούμερο ένα σύμβολο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Φέτος, οι ελατοπαραγωγοί ταξίδεψαν σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Βόλο, Πάτρα και στην Αλεξανδρούπολη, ενώ εξήγαγαν δέντρα στην Κύπρο, όπου έχουν παρουσία τα τελευταία δώδεκα χρόνια, αλλά και στην Αλβανία, αγορά που «άνοιξε» για αυτούς το 2021.

Οι παραγωγοί του ορεινού χωριού του Ταξιάρχη εμφανίζονται μάλιστα αισιόδοξοι ότι θα σπάσουν το ρεκόρ πωλήσεων που πέτυχαν το 2021, οπότε και διέθεσαν εντός και εκτός ελληνικών συνόρων περισσότερα από 32.000 φυσικά έλατα.

«Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι και χαρούμενοι με την αποδοχή που λαμβάνουμε από τον κόσμο εντός και εκτός ελληνικών συνόρων και ακόμη και αν δεν σπάσουμε το ρεκόρ πωλήσεων του 2021 και παραμείνουμε στα περσινά επίπεδα οπότε και διαθέσαμε περισσότερα από 31.000 δέντρα, είμαστε ευγνώμονες για την εμπιστοσύνη», τόνισε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της κοινότητας, Γιάννης Ξάκης.

«Είναι σπουδαίο πράγμα το γεγονός ότι σε τόσο δύσκολους καιρούς, με την ακρίβεια να έχει χτυπήσει "κόκκινο" σε διάφορες υπηρεσίες και αγαθά, πολλοί πολίτες επέλεξαν να βάλουν στα σπίτια τους έλατα Ταξιάρχη. Τους ευχαριστούμε θερμά», είπε χαρακτηριστικά.

Πάντως, το ενδιαφέρον για τα έλατα του Ταξιάρχη ολοένα και αυξάνει. Ο πρόεδρος της κοινότητας του Ταξιάρχη και ελατοπαραγωγός τόνισε: «μόλις χθες με πήρε μια κυρία από την Κρήτη ζητώντας μου χριστουγεννιάτικα έλατα και της υποσχέθηκα ότι αν όχι φέτος, τότε σίγουρα από το επόμενο έτος θα φροντίσουμε να βρεθεί τρόπος και να ταξιδεύουν τα δέντρα μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπου τα λαχταρούν».

«Κάποιες πωλήσεις έγιναν και φέτος σε ελληνικά νησιά, αλλά ακόμη δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα για τις ποσότητες που διατέθηκαν και πού ακριβώς εστάλησαν», σημείωσε ο κ. Ξάκης και πρόσθεσε ότι είναι πολύ σημαντικό για τους ελατοπαραγωγούς το γεγονός ότι «όχι μόνο δεν χάνουμε αγορές που κατακτούμε με το πέρας των χρόνων, αλλά συνεχώς προστίθενται και νέες».

Στα περσινά επίπεδα οι τιμές φέτος

Σε ό,τι αφορά τις τιμές των ελάτων Ταξιάρχη για φέτος, ο κ. Ξάκης σημείωσε ότι παρά το γεγονός πως το μεταφορικό κόστος παραμένει σημαντικά αυξημένο, λόγω της διεθνούς συγκυρίας, αλλά και το γεγονός ότι είναι υψηλό το ποσό που καταβάλλουν οι ελατοπαραγωγοί στους δήμους όπου εγκαθίστανται προκειμένου να κάνουν τις πωλήσεις τους, οι ελατοπαραγωγοί του Ταξιάρχη είναι αποφασισμένοι να «βάλουν πλάτη» και να μην αφήσουν κανέναν καταναλωτή παραπονεμένο.

«Είμαστε ελατοπαραγωγοί, αλλά είμαστε και καταναλωτές και καταλαβαίνουμε πλήρως τις δυσκολίες των πολιτών, με τα αυξημένα κόστη σε ενέργεια και τρόφιμα», υπογράμμισε ο ίδιος. Έτσι, οι τιμές φέτος κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα, ήτοι κοντά στα 50 ευρώ περίπου τα έλατα ύψους έως δυόμισι μέτρα, 70-80 ευρώ μέχρι και τρία μέτρα και από 25 ευρώ για τα έλατα που δεν ξεπερνούν το ενάμισι μέτρο.

Βέβαια, όπως έσπευσε να επισημάνει ο ίδιος, «λόγω της συγκυρίας, φέτος επανήλθαν δυναμικά τα "σκληρά παζάρια" μεταξύ παραγωγών και πολιτών. Νικητής δεν αναδεικνύεται κανείς, αφού τις περισσότερες φορές πωλητής και αγοραστής τα βρίσκουν στη μέση και ανταλλάσσουν γιορτινές ευχές με χαμόγελα».

Υπενθυμίζεται ότι τις μεγαλύτερες πωλήσεις έκαναν οι ελατοπαραγωγοί Ταξιάρχη το 2009, οπότε και διέθεσαν συνολικά πάνω από 48.000 έλατα εντός και εκτός ελληνικών συνόρων, νούμερο που όπως ανέφερε ο κ. Ξάκης εύχεται να καταγραφεί και πάλι.

