Στη σύλληψη ενός 32χρονου άνδρα στην ανατολική Θεσσαλονίκη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές χθες το μεσημέρι.

Αστυνομικοί του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν 32χρονο ημεδαπό, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες χθες (18-12-2023) σε περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, στην κατοχή του συλληφθέντα και σε οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους (894,4) γραμμαρίων,

Ποσότητα κοκαΐνης βάρους (13) γραμμαρίων,

Αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

Το συνολικό χρηματικό ποσό των 5.760 ευρώ ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών ουσιών,

1 κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε για τις παράνομες συναλλαγές του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

