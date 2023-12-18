Με την απολογία του 50χρονου κατηγορούμενου κρεατέμπορα συνεχίστηκε η δίκη, ενώπιον του Εφετείου, για τη δολοφονία του 59χρονου κτηνοτρόφου Δημήτρη Γραικού, η σορός του οποίου βρέθηκε θαμμένη μαζί με το αυτοκίνητό του σε κτηνοτροφική μονάδα στη δυτική Θεσσαλονίκη, τον Μάιο του 2019, δυόμισι χρόνια μετά την εξαφάνισή του.

«Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι με ένα χτύπημα μπορεί να πεθάνει ένας άνθρωπος τόσο εύκολα», απολογήθηκε ο 50χρονος που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε ισόβια κάθειρξη. Όπως ανέφερε, προηγήθηκε καβγάς για χρέος που είχε το θύμα ύστερα από μεταξύ τους οικονομική δοσοληψία, ενώ ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του κτηνοτρόφου επειδή απέκρυψε τον θάνατό του τόσο καιρό.

Εν μέσω αντιδράσεων από συγγενικά πρόσωπα του άτυχου κτνητρόφου, ο κατηγορούμενος περιέγραψε τη δική του εκδοχή για το φονικό επεισόδιο: «'Αρχισε να με βρίζει ενώ μετά τσαντίστηκε και φώναζε πιο πολύ. Μου επιτέθηκε. Μετά έβρισε τη μάνα μου και με έπιασε από τον γιακά. Τότε τον χτύπησα, δυνατά. Με το δεξί χέρι, με την παλάμη στο αριστερό μάτι. Ήμουν 130 κιλά. Δεν είχα χτυπήσει άλλη φορά άνθρωπο. Ήμουν δυνατό παιδί από μικρός».

Ο ίδιος επέμεινε ότι έδωσε μόνο ένα χτύπημα, τονίζοντας ότι ο παθών τον παρέσυρε με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δύο άνδρες κάτω. «Εγώ έπεσα από πάνω του. Με το που σηκώθηκα όρθιος, τον βλέπω και δεν μπορεί να σηκωθεί. Κάτω ήταν, στο τσιμέντο. Η πρώτη μου εντύπωση ήταν ότι χτύπησε στο κεφάλι του από την πτώση. Κατάλαβα ότι ήταν αναίσθητος, δεν ανταποκρινόταν» σημείωσε.

«Έτσι εξαφάνισα το πτώμα»

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ακολούθως επιχείρησε να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον 59χρονο, κάνοντας ΚΑΡΠΑ. «Πίστευα ότι θα επανέρθει. Δεν μπορούσε να φανταστώ ότι με ένα χτύπημα μπορεί να πεθάνει ένας άνθρωπος τόσο εύκολα. Δεν είχα μίσος, δεν ήθελα να του κάνω κακό. Είπε αυτά που είπε κι εγώ έκανα την μεγάλη ανοησία να τον χτυπήσω» απολογήθηκε.

Όσον αφορά τις ενέργειες του για την εξαφάνιση του πτώματος είπε: «Όταν είδα ότι ήταν νεκρός, σκέφτηκα τι θα κάνω. Είδα μπροστά μου το μηχάνημα φορτωτή, δίπλα στην αποθήκη. Σκέφτηκα ότι θα κάνω δύο λάκκους να τα εξαφανίσω όλα. Για να μη φανεί ότι του έκανα κακό εγώ, ότι τον έχω σκοτώσει. Σε απόσταση 50- 60 μέτρων, άνοιξα δύο λάκκους. Έναν για τον συγχωρεμένο κι έναν για το αυτοκίνητο. Έριξα μέσα πρώτα το αυτοκίνητο και μετά το πτώμα. Γύρισα στο αρμεκτήριο, τον πήρα στα χέρια μου και τον έβαλα μέσα στον κουβά του μηχανήματος. Έριξα το πτώμα μέσα στον λάκκο και το κάλυψα με το χώμα».

Η δίκη θα συνεχιστεί με την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας. Θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης, ενώ στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η ετυμηγορία των δικαστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

