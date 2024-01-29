Αιχμές για την ύπαρξη νεκρών που αποσιωπήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρουσία του τότε πρωθυπουργού άφησε ο πρώην δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου, Ευάγγελος Μπουρνούς, στην απολογία του για την τραγωδία στο Μάτι.

Κατά την έναρξη της απολογίας του, ο κ. Μπουρνούς εξέφρασε τη βαθιά οδύνη του στα θύματα της οδυνηρής καταστροφής που έπληξε την Ανατολική Αττική, ενώ δήλωσε πως στη δίκη έχει διπλή ιδιότητα: Θύματος και κατηγορουμένου. Όπως ανέφερε, «βγήκε η σύζυγος με εγκαύματα και τα παιδιά μου και οι γονείς της με αναπνευστικά προβλήματα».

Με συναισθηματική φόρτιση, ο κατηγορούμενος είπε πως εκείνη την τραγική μέρα «όλοι μας χάσαμε φίλους και συγγενείς και αυτές οι στιγμές θα μείνουν χαραγμένες στην ψυχή μας».

Περιγράφοντας τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν από την έναρξη της φωτιάς και τις ενέργειες που έκανε ο ίδιος, ο τότε Δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου σημείωσε πως είχε μπει στο Μάτι γύρω στις επτά παρά είκοσι πέντε και είχε δει μία ανείπωτη κατάσταση «μια κόλαση του Δάντη» όπως ανέφερε. Περιέγραψε πώς είδε δύο νεκρούς και τραυματίες, για τους οποίους ενημέρωσε συγκεκριμένο ΜΜΕ.

«Βλέπω έναν νεκρό και ένα πυροσβεστικό όχημα. Είναι οκτώ η ώρα. Και λέω ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Με ρωτάνε (οι δημοσιογράφοι) ξανά, λες και είπα ότι ήλθαν εξωγήινοι. Οκτώ η ώρα λέω ότι υπάρχουν νεκροί, ενώ άλλοι έντεκα η ώρα δεν ξέρουν εάν υπάρχουν νεκροί, που είναι αρμόδιοι», τόνισε ο κ. Μπουρνούς.

Ο ίδιος, περιγράφοντας πως υπήρχαν άνθρωποι στη θάλασσα, επεσήμανε πως «υπάρχει εγκληματική καθυστέρηση στην παρέμβαση του Λιμενικού».

Νωρίτερα, ανέφερε ότι είχαν ενημερωθεί από το Σαββατοκύριακο για τις δύσκολες συνθήκες που θα επικρατούσαν την επίμαχη ημέρα και πως είχαν θέσει σε λειτουργία τον μηχανισμό του δήμου. Ο κ. Μπουρνούς χαρακτήρισε, μάλιστα, «εκπληκτικό το Σώμα πολιτικής προστασίας» του δήμου του.

«Μαθαίνω επτά παρά είκοσι πέντε ότι είχε καεί το Μάτι. Δεν έχω μιλήσει με την οικογένειά μου. Δεν ήταν προτεραιότητα η οικογένειά μου εκείνη την ώρα. Μπήκαμε στο Μάτι. Εμφανίστηκε μπροστά μου ένα όγκος καμμένων οχημάτων. Η κατάσταση ήταν δραματική, η κόλαση του Δάντη. Η άσφαλτος έκαιγε, δεν μπορούσες να αναπνεύσεις από θέρμανση. Δοκιμάζουμε να κατέβουμε τον δρόμο της κυανής ακτής δεν μπορούμε, δοκιμάζουμε άλλη διαδρομή δεν μπορούμε. Δύσκολες εικόνες δεν περιγράφονται. Δεν υπάρχει όχημα εκτός από το δικό μας μέσα στο Μάτι», υπογράμμισε ο πρώην δήμαρχος Ραφήνας-Πικερμίου.

Ο κατηγορούμενος τόνισε δύο φορές στο δικαστήριο πως εξαιτίας όσων έκανε ο δήμος και της βοήθειας που έδωσε επανεξελέγη μετά την τραγωδία με συντριπτική πλειοψηφία. Μάλιστα, τη δεύτερη φορά που το είπε, όταν ανέφερε πως ήταν ο μόνος αυτοδιοικητικός που επανεξελέγη, προκάλεσε την αντίδραση κατοίκου από το Μάτι που βρισκόταν στη δικαστική αίθουσα.

Ευάγγελος Μπουρνούς: Εγώ περπατούσα ανάμεσα στον κόσμο τότε και τώρα και νιώθω ευγνωμοσύνη για όσα τους έχουμε προσφέρει. Εξάλλου, ήμουν ο μόνο αυτοδιοικητικός που επανεξελέγην.

Ακροατήριο: Ξαναβγήκε γιατί έταζε τα λεφτά που ήταν για εμάς. (σ.σ. ερανικούς λογαριασμούς για τα θύματα)

Σε άλλο σημείο της απολογίας του, ο κατηγορούμενος πρώην δήμαρχος σημείωσε: «Με πήρε η κυρία Δούρου κάποια στιγμή και με ρώτησε εάν θέλουμε βοήθεια».

Αναφερόμενος στο βράδυ μετά την ολοκλήρωση της φονικής πορείας της φωτιάς τόνισε πως «μέχρι τις 11 είχαν έρθει 3.000 εθελοντές. Υπήρχε εγκληματική καθυστέρηση για την επέμβαση στη θάλασσα. Είπαν πως το Λιμενικό ενημερώθηκε στις 7 η ώρα. Στο δικαστήριο σάς αποδείχθηκε ότι από 6:30 η ώρα επιχειρούσε εθελοντής με δικό του σκάφος με άνθρωπο του Λιμενικού. Δυστυχώς, σε αυτήν τη διαδικασία πολλοί έχουν προσπαθήσει να παραχαράξουν την πραγματικότητα».

Για την οικογένειά του, που όπως είπε βρισκόταν στο Μάτι, ο κατηγορούμενος επεσήμανε; «Στις 11 με παίρνει η σύζυγος μου και μου λέει υπάρχει μία βάρκα, να μπούμε; Λέω να μπείτε, έρχονται με ερασιτέχνη ψαρά, δεν μπορεί να πιάσει γραμμή με Λιμεναρχείο και μιλάει με εμένα για να τον καθοδηγήσω πώς να μπει στο λιμάνι. Ήταν κατάσταση σοκ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.