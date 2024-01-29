Συνελήφθησαν, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, δύο Ειδικοί Φρουροί και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βασανιστήρια και συνέργεια σε βασανιστήρια, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, οι συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν ως οι αστυνομικοί που εμπλέκονται σε περιστατικό, το οποίο απεικονίζεται σε βίντεο στο διαδίκτυο και αφορά άσκηση σωματικής βίας σε βάρος πολίτη – διαδηλωτή κατά τη διάρκεια ακινητοποίησης και δέσμευσής του, βραδινές ώρες της Κυριακής (28-01) στους Αμπελόκηπους Αττικής.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο ένας ειδικός φρουρός χτύπησε επανειλημμένα με γροθιές σε διάφορα σημεία του σώματος του πολίτη, χωρίς αυτός να έχει προβάλει αντίσταση, ενώ ο άλλος παρακολουθούσε χωρίς να προβεί σε καμία ενέργεια αποτροπής ή διακοπής της αξιόποινης πράξης.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

