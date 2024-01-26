Δίκη για το Μάτι - Απολογία Ψινάκη: Στενά δρομάκια γι' αυτό κάηκαν άνθρωποι

Ο κύκλος των απολογιών των δημάρχων των δήμων που επλήγησαν από την φωτιά στην Ανατολική Αττική τον Ιούλιο του 2018, άνοιξε σήμερα στην δίκη για το Μάτι, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της Ρένας Δούρου.

Πρώτοι από τους αιρετούς, στάθηκαν απέναντι στους δικαστές του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, ο τότε δήμαρχος Μαραθώνα Ηλίας Ψινάκης και ο αντιδήμαρχος του δήμου, υπεύθυνος για θέματα πολιτικής προστασίας και καθαριότητας, Βάιος Θανασιάς.

Ξεκινώντας την απολογία του, ο κ. Ψινάκης δήλωσε πως «θα ήθελα να εκφράσω την οδύνη μου για τον τραγικό τρόπο που πέθαναν οι άνθρωποι. Για εμάς τους κατοίκους, από εκείνη την τραγική ημέρα έχει αλλάξει η ζωή μας για πάντα».

Ο τότε δήμαρχος, ανέφερε θέλησε να εξηγήσει ότι ασχολήθηκε με τον δήμο γιατί πίστευε στις επενδυτικές δυνατότητες που έχει η περιοχή ως ένα πολύ δυνατό brand name, λόγω της μαραθώνιας κληρονομιάς, μέσω της οποίας, όπως είπε, μπορείς να επικοινωνήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο κατηγορούμενος είπε ότι αν και συνήθως δεν έπαιρνε άδεια τον Αύγουστο, εντούτοις την επίμαχη ημέρα ήταν σε άδεια και έτσι ενημερώθηκε από την γενική γραμματέα του δήμου για την φωτιά στο Νταού Πεντέλης, ενημέρωση που, όπως ανέφερε, τον βρήκε μεσοπέλαγα. Έτσι, και αφού δεν μπορούσε να πετάξει ελικόπτερο από Αθήνα, κανόνισε να επιστρέψει στον δήμο του, με φουσκωτό.

«Βρέθηκα στη Σέριφο γιατί έχει πια 10-11 μποφόρ. Τα ξημερώματα έφτασα Σούνιο και μετά στον δήμο. Αντίκρισα μια τραγική κατάσταση. Πήγα στο κέντρο επιχειρήσεων που είχε στηθεί. Από την προηγούμενη ημέρα, επειδή έχει δοθεί βαθμός επικινδυνότητας 4, δεν έφυγε κανείς από τον δήμο, δεν υπάρχει ωράριο γιατί ο κίνδυνος φωτιάς είναι μεγάλος».

Ο κατηγορούμενος ανέφερε πως η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα κινούμενη, όπως έμαθε, με 120 χιλιόμετρα την ώρα και με άνεμο δυτικό, κάτι σπάνιο για την περιοχή.

Έτσι, «φεύγοντας από κορφή σε κορφή», πέρασε την Μαραθώνος, που συνήθως λειτουργούσε ως αντιπυρική ζώνη.

Στον καταλογισμό της Δικαιοσύνης ότι δεν είχαν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες καθαρισμού στην αντιπυρική περίοδο, ο κ. Ψινάκης τόνισε πως υπήρχε ειδική μέριμνα του δήμου, με στόλο οχημάτων και εργαλείων, που, όπως είπε, δημιούργησε, για κοπή και συλλογή ξύλων και χόρτων. Ωστόσο διευκρίνισε, πως το Μάτι «εδώ και 80 χρόνια είναι δασικό. Δεν μπορείς να κόψεις ούτε κλαδί χωρίς την άδεια του δασαρχείου. Πάντα φοβόμασταν για το Μάτι και το δάσος του Σχοινιά. Οι κάτοικοι του Ματιού ζητούσαν να κόψει ο δήμος πεύκα που ακουμπούσαν στις στέγες τους. Το δασαρχείο απαγορεύει να ακουμπήσουμε ούτε κλαδί και στέλναμε τα αιτήματα στο δασαρχείο».

Σε πολλές ερωτήσεις της προέδρου και του εισαγγελέα, ο τότε δήμαρχος παρέπεμπε στον συγκατηγορούμενό του αντιδήμαρχο κ. Θανασιά, ενώ σε κάποιο σημείο της απολογίας του είπε: «Συγγνώμη που μιλάω απλά, αλλά έτσι μπορώ να μιλήσω καλύτερα. Δεν είμαι σαν την κυρία Δούρου με τους νόμους κι αυτά».

Ο κ. Ψινάκης τόνισε πως για το θέμα της οργανωμένης απομάκρυνσης, αρμόδια είναι η Πυροσβεστική, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορεί ο δήμαρχος και, στην συγκεκριμένη περίπτωση η περιφέρεια, να πάρει τους πολίτες από κάπου και να τους πας κάπου αλλού. Δεν είχαμε ούτε προφορική εισήγηση από κανέναν! Σε ό,τι μας ζητήθηκε ανταποκριθήκαμε τάχιστα. Μας ζητήθηκαν δύο λεωφορεία για να εκκενωθεί ένα γηροκομείο και αμέσως ανταποκριθήκαμε. Στην Κινέτα έγινε εισήγηση και την αδειάσανε».

Είπε επίσης πως στην πρώην αμερικανική βάση «μας ήρθαν 2.500 άνθρωποι με το μαγιό εκείνο το βράδυ. Υπήρχε προεργασία. Ο δήμος ήταν έτοιμος. Είχαμε ακόμη και ψυχολόγους».

Προέδρος: Είχατε κάνει ασκήσεις πολιτικής προστασίας;

Κατηγορούμενος: Άσκηση γινόταν πρακτικά. Είχαμε 120 πυρκαγιές εκείνο το καλοκαίρι και 40 μετά το Μάτι.

Πρόεδρος: Εσείς χωρίς καταγγελίες πολίτη επικοινωνούσατε με δασαρχείο;

Ηλ. Ψινάκης: Βεβαίως! Εμείς κάναμε αγώνα να αποχαρακτηριστεί το Μάτι από δασική περιοχή! Καταρχάς οι δρόμοι ήταν κάτι στενά δρομάκια. Γι' αυτό κάηκαν οι άνθρωποι! Το φοβόμασταν πάντα αυτό!

Ακροατήριο: Τι λέει; Ντροπή! Ντροπή!

Ο αντιδήμαρχος Μαραθώνα κ. Θανασιάς δήλωσε πως ο δήμος ήταν σε πλήρη ετοιμότητα εκείνη την ημέρα, πλην όμως, όπως ανέφερε, για πολλή ώρα δεν είχαν ενημέρωση από την Πυροσβεστική. «Ουδεμία ενημέρωση ούτε για την επερχόμενη καταστροφή, ούτε για να ζητήσει την συνδρομή μας».

Ο κατηγορούμενος, περιγράφοντας την κατάσταση που είδε όταν ανέβηκε ο ίδιος στο Νέο Βουτζά γύρω στις 7 το απόγευμα, αναφέρθηκε σε «βιβλική καταστροφή» και «σκηνικό ταινίας τρόμου».

Είπε επίσης πως στήθηκε αμέσως κέντρο για τους πληγέντες, όπου υποδέχθηκε πολίτες παρέχοντας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νερά και φαγητό και πως από την επόμενη ημέρα ο δήμος δούλεψε για την αποκατάσταση των ζημιών, αλλά μέσω και χορηγιών που έλαβε για την ανακούφιση των πληγέντων.

Η απολογία του κ. Θανασιά θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου και θα ακολουθήσουν οι απολογίες του τότε δημάρχου και του αντιδημάρχου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και του τότε δημάρχου Πεντέλης. Τελευταίος κατηγορούμενος θα απολογηθεί ο ηλικιωμένος που φέρεται να προκάλεσε την καταστροφή με φωτιά που είχε βάλει για να κάψει χόρτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

