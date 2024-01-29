Δεκαοκτώ χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό της Θεσσαλονίκης απελευθερώνεται σήμερα ο χώρος του εργοταξίου στις οδούς Εγνατία και Βενιζέλου. Οι λαμαρίνες που οριοθετούσαν τον χώρο των εργασιών και τον χώρο στο οποίο μπορούσαν να κινούνται πεζοί και τροχοφόρα έχουν απομακρυνθεί και ο δρόμος επανέρχεται στην πρότερη κατάσταση, με τρεις λωρίδες ανά κατεύθυνση στην Εγνατία και τρεις λωρίδες σε όλο το μήκος της Βενιζέλου.

Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων όλη η πόλη ταλαιπωρήθηκε, όμως ιδιαίτερα επλήγη ο εμπορικός και επιχειρηματικός κόσμος που δραστηριοποιούνταν στις περιοχές από τις οποίες περνά ο άξονας του Μετρό. «Ο κόσμος αυτός καταστράφηκε. Από την έναρξη της κατασκευής του έργου το 2006, από τα πρώτα χρόνια, η κατάσταση ήταν τραγική και η εμπορική κίνηση έφτασε στο 20% των προηγούμενων χρόνων» επισημαίνει στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Παντελής Φιλιππίδης.

«Όταν η λαμαρίνα ήταν στο ένα μέτρο από τα καταστήματα, ποιος θα περνούσε από εκεί; Θα πήγαινε οπουδήποτε αλλού και τελικά δεν θα ερχόταν σε αυτά τα καταστήματα. Εμείς από την αρχή εντοπίσαμε τα προβλήματα αυτά, φωνάζαμε, είχαν γίνει διαμαρτυρίες, είχαν έρθει υπουργοί. Πολλοί πήγαν στα δικαστήρια αλλά δεν δικαιώθηκαν. Απλώς καταστράφηκαν. Κανείς δεν αναρωτήθηκε ποτέ τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι που τους κατέστρεψε ένα μεγάλο έργο το οποίο ζητούσε η πόλη. Αυτοί δυστυχώς την πληρώσανε με τη δουλειά τους, αυτή είναι η αλήθεια» σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Φιλιππίδης προσθέτει πως «το έργο ξεκίνησε το 2006 για να παραδοθεί το 2013 και από το 2013 μέχρι σήμερα είναι έντεκα χρόνια καθυστέρηση». Σχολιάζει, παράλληλα πως ακόμη και στην περιοχή της Μπότσαρη και της Πέτρου Συνδίκα ο δρόμος έκλεισε θεωρητικά για εννέα μήνες αλλά πρακτικά για τέσσερα χρόνια. «Ο δρόμος άδειασε. Δεν έμεινε ανοιχτό ούτε ένα κατάστημα, ούτε το σούπερ μάρκετ. Έκλεισαν όλα τα καταστήματα. Κάποια ανοίγουν δειλά δειλά για να πάρει ξανά ο δρόμος μια εμπορική δραστηριότητα, που αυτή τη στιγμή ούτε αυτή υπάρχει» σημειώνει. Επισημαίνει, παράλληλα ότι υπήρξαν κάποια μέτρα για την ανακούφιση των εμπόρων και των επιχειρηματιών, ωστόσο τονίζει ότι ήταν επιλεκτικά, απαιτούσαν μεγάλη γραφειοκρατία και τελικά δεν λειτούργησαν με θετικό τρόπο ώστε να ενισχύσουν τους ανθρώπους αυτούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο εκτός από τα έργα του Μετρό, καταστράφηκαν πολλοί και από την οικονομική κρίση των επόμενων χρόνων. «Έρχεται σήμερα η αποκατάσταση του χώρου, όμως στην περιοχή δεν έχει αλλάξει κάτι γιατί δεν κυκλοφορεί ακόμη το Μετρό για να φέρει κόσμο. Αν κυκλοφορήσει, βεβαίως θα υπάρξει υπεραξία αλλά για ποια υπεραξία μπορεί να μιλήσει κάποιος που εδώ και 18 χρόνια έχει καταστραφεί; Υπάρχουν και εκείνοι που κατάφεραν να επιβιώσουν, με τις όποιες συνθήκες, με όσα χρέη έχει ο καθένας αλλά και εκείνοι που μισοκαταστράφηκαν δεν μπορούν εύκολα να επανέλθουν. Μακάρι να λειτουργήσει το Μετρό για να δούμε τι υπεραξία θα φέρει και πώς θα λειτουργήσει γι αυτούς τους ανθρώπους» προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

