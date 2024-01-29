Λογαριασμός
Βορίδης στον ΣΚΑΪ 100,3: Στόχος να μην χαθεί η εξεταστική λόγω καταλήψεων

Ο υπουργός Επικρατείας, δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναμένει με προσοχή τις αποφάσεις των πρυτανικών αρχών που συνεδριάζουν σήμερα για να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις για τη διεξαγωγή των εξετάσεων 

Βορίδης

«Στόχος ειναι να μην χαθεί η εξεταστική λόγω των καταλήψεων αλλά και να μην διαταραχθεί η λειτουργία των πανεπιστημίων» τόνισε σήμερα στον ΣΚΑΪ, 100,3 ο υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης.

Δήλωσε οτι η κυβέρνηση αναμένει με προσοχή τις αποφάσεις των πρυτανικών αρχών που συνεδριάζουν σήμερα για να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. 

«Είμαστε σε συνεργασία με τις πρυτανικές αρχές. Η  στόχευση των αντιδραστικών δυνάμεων θα πέσει στο κενό» ανέφερε ο κ. Βορίδης. 
 
Υπογράμμισε ταυτόχρονα οτι σε αυτή την τετραετία η κυβέρνηση έχει αδειάσει δεκάδες καταλήψεις απο τα πανεπιστήμια. 
«Το πρόβλημα δεν έχει εξαλειφθεί. Ειναι μια διαρκής μάχη. Εχουν γίνει πολλά πράγματα και η πανεπιστημιακή αστυνομία βοήθησε σε αυτό»" πρόσθεσε ο υπουργός.  

