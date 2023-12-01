«Ήμουν σταματημένος στα φανάρια στα πανεπιστήμια. Ξεκίνησα με πράσινο. Στο ύψος της Καμάρας η κοπέλα βγήκε απότομα. Εγώ έτρεχα με 55 χλμ. Γύρισα το τιμόνι για να την αποφύγω αλλά γλίστρησε το αμάξι. Δεν την είδα».

Αυτά ισχυρίσθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ο οδηγός του αυτοκινήτου στη δίκη για τη φονική παράσυρση της Εμμανουέλας ένα χρόνο πριν στη Θεσσαλονίκη, επιρρίπτοντας εμμέσως πλην σαφώς ευθύνη στο θύμα του για το δυστύχημα.

Μετά την απολογία του, η εισαγγελέας της Έδρας ζήτησε την ενοχή του κατηγορούμενο, με μία πρόταση καταπέλτη, που έκανε τους γονείς της άτυχης κοπέλας να δακρύσουν.

«Τρόμαξα. Τα έχασα. Έφυγα»

«Θα πηγαίναμε σπίτι στις Συκιές εκείνο το βράδυ. Θα το πήγαινα το πρωί για έλεγχο. Το αυτοκίνητο το είχα από 17 Νοεμβρίου, το δοκίμαζα για να το πάρω» κατέθεσε ο κατηγορούμενος.

«Ήταν καλό αμάξι, ακουγόταν η εξάτμιση. Δεν είχα χαρτιά στην Ελλάδα, άδεια παραμονής και άδεια οδήγησης. Είχα κατηγορηθεί στο παρελθόν για ναρκωτικά» συμπλήρωσε και συνέχισε «Για το αμάξι ήμασταν στα παζάρια εκείνες τις μέρες. Στο δρόμο μόνο ο θόρυβος του από τη εξάτμιση με παραξένευε».

Περιγράφοντας καρέ καρέ τις στιγμές που εκτυλίχθηκαν αφού συνειδητοποίησε ότι παρέσυρε την άτυχη Εμμανουέλα σημείωσε: «Τη χτύπησα με το δεξί μέρος του αμαξιού. Μετά την εγκατέλειψα. Τρόμαξα. Τα έχασα. Έφυγα. Και να ήθελα να βάλω όπισθεν δε μπορούσα γιατί το πίσω μέρος του οχήματος είχε πέσει πάνω σε άλλα δυο. Είχα καταλάβει ότι το αμάξι ήταν πειραγμένο αλλά εγώ δεν είχα κάνει κάτι»

«Πέταξα τις πινακίδες του αυτοκινήτου στο Σειχ Σου. Σκεφτόμουν τι έπαθε η κοπέλα. Περίμενα να δω την άλλη μέρα τι θα γίνει. Ένας περαστικός μας πήγε στο Ωραιόκαστρο. Ήθελα να πάω να παραδοθώ. Πήρα το δικηγόρο να ζητήσω βοήθεια» κατέθεσε επίσης απαντώντας σε ερώτηση του δικαστηρίου.

«Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια» είπε καταλήγοντας στην απολογία του.

