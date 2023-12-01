Από σήμερα 1η Δεκεμβρίου έως και τις 7 Ιανουαρίου, ο Δήμος Αθηναίων «σκορπίζει» χριστουγεννιάτικη λάμψη σε κάθε γωνιά της Αθήνας, μέσα από ξεχωριστές εορταστικές εκδηλώσεις, σχεδιασμένες για όλους.

Το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Πλατεία Συντάγματος και οι δρόμοι στο κέντρο και τις γειτονιές είναι ήδη φωτισμένοι, στο κλίμα των γιορτών, ενώ τις επόμενες 38 γιορτινές μέρες η πόλη θα λάμψει ακόμα περισσότερο, μέσα από τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων.

Το πλούσιο πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων επιμελήθηκε ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με το This is Athens και τον ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης Αθήνα 9.84, ενώ ξεχωριστή θέση έχουν οι δράσεις του «Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο "Μαρία Κάλλας"» καθώς και των νέων χώρων πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων, της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης, του Μουσείου Μαρία Κάλλας και του Athens Book Space στο αναμορφωμένο Πάρκο Ελευθερίας.

Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια για παιδιά και οικογένειες, πολλή μουσική σε live συναυλίες και πάρτι, μουσικοθεατρικές παραστάσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις και αναγνώσεις, δρώμενα εμπνευσμένα από βιβλία και μουσειακές εκθέσεις, καθώς και δέκα «χριστουγεννιάτικα χωριά» με μοναδικές γιορτινές εκπλήξεις στο καθένα.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης σε δήλωσή του τόνισε: «Ο Δήμος Αθηναίων και φέτος μεταφέρει το εορταστικό πνεύμα των Χριστουγέννων από άκρη σε άκρη της πόλης: Ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσική, ξεχωριστές παραστάσεις και εκατοντάδες εκπλήξεις περιμένει μικρούς και μεγάλους για να γιορτάσουν την πιο λαμπερή εποχή του χρόνου. Καλές γιορτές με υγεία και αγάπη σε όλους!»

Δέκα γειτονιές μεταμορφώνονται σε «Χριστουγεννιάτικα Χωριά»

Από τις 23 Δεκεμβρίου 2023 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2024, δέκα «χριστουγεννιάτικα χωριά» στήνονται σε ισάριθμες γειτονιές, ενθουσιάζοντας με τις πλούσιες δράσεις τους μικρούς και μεγάλους. Από την Αχαρνών και τη Λαμπρινή μέχρι το Παγκράτι και την Ελληνορώσων, ο Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά του «μεταμορφώνουν» μερικές από τις πιο κεντρικές γειτονιές της Αθήνας σε «χωριά» απίθανης χαράς και γιορτής, και υποδέχονται μικρά και μεγάλα παιδιά με κατασκευές, γλυκο-κεράσματα, face painting και πολλά ακόμα γιορτινά δρώμενα. Τις εκδηλώσεις πλαισιώνουν, μεταξύ άλλων, ξυλοπόδαροι, ζογκλέρ, χριστουγεννιάτικες μασκότ, animateurs, μαριονέτες και ταχυδακτυλουργοί.

Η Αθήνα γεμίζει μουσική!

Η Πλατεία Συντάγματος χορεύει και φέτος στον ρυθμό των Χριστουγέννων! Για επτά ημέρες, συνολικά 15 live συναυλίες από εγχώριους καλλιτέχνες, μουσικά σχήματα και μπάντες θα πραγματοποιηθούν στην κεντρικότερη μουσική σκηνή των Χριστουγέννων: το George Zervos Trio, οι Wedding Singers, οι Ηermaphrodites Child, ο Βασίλης Καζούλης με τα Κίτρινα Ποδήλατα και την Αλεξάνδρα Κόνιακ, το Dimitris Tsakas Quintet, οι Polkar, οι Gumbo Ya Ya με τις Sugahspank! και Emily Mesko, η Νεφέλη Φασούλη, το Sub Quartet, ο Πάνος Βλάχος, o Jerome Kaluta, το Mihalis Kalkanis Group, το Χριστουγεννιάτικο Γκαλά με τις φωνές της Μαρίας Κατριβέση και του Γιάννη Χουσάκου, οι Jaguar Bombs και οι Tonis Sfinos & The Playmates, υπόσχονται να απογειώσουν τη γιορτινή μας διάθεση!

Φυσικά, πάρτι θα στηθούν και φέτος στα πιο απρόσμενα σημεία: Το mobile party Needless μετατρέπει την Πλατεία Δικαιοσύνης (Σανταρόζα) σε χριστουγεννιάτικο dancefloor, ο ραδιοφωνικός σταθμός Kosmos στήνει ένα «Xmas Party» ειδικά αφιερωμένο στο περιοδικό «Σχεδία» στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, οι Cool Crips αποδεικνύουν πως η διασκέδαση χωράει τους πάντες με ένα ξέφρενο πάρτι στο Σεράφειο Δήμου Αθηναίων, η Στοά Εμπόρων μεταμορφώνεται από τον Pepper 96.6 στο απόλυτο σημείο διασκέδασης, ενώ ανήμερα των Χριστουγέννων, η «Xmas Extravaganza» της & Beyond γεμίζει τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με δυναμικά beats αγαπημένων selectors και DJs.

Παράλληλα, στο «Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο "Μαρία Κάλλας"» η δημοφιλής οπερέτα του Νίκου Χατζηαποστόλου, οι «Απάχηδες των Αθηνών», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μαυρογεωργίου και μουσική διεύθυνση του Κορνήλιου Μιχαηλίδη, με τη Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία Δήμου Αθηναίων.

Στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του Θοδωρή Κοτονιά και της Σαββέρια Μαργιολά, αλλά και το «Christmas in New York» από την Athens Big Band, ενώ οι πολιτιστικοί χώροι του ΟΠΑΝΔΑ και ο Πολυχώρος «Άννα και Μαρία Καλουτά» θα «πλημμυρίζουν» για όλη τη διάρκεια των γιορτών με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, παραδοσιακές μελωδίες αλλά και συναυλίες για παιδιά.

Τέλος, τις γιορτινές μέρες, το βανάκι του ΑΘΗΝΑ 9.84 θα εκπλήσσει τις γειτονιές της Αθήνας με χριστουγεννιάτικες μουσικές και παιδικές χορωδίες. Οι στάσεις του περιλαμβάνουν και το Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς, καθώς για ένα μοναδικό πρωινό θα «ντύσει» μουσικά τις εκπαιδευτικές δράσεις γύρω από την έκθεση του Γιώργου Χατζημιχάλη, ενώ στις 20-28/12, στην καρδιά των γιορτών, θα στολίζει με τις μουσικές του το Σύνταγμα. Ειδικά για τις 20 Δεκεμβρίου, ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης ενώνει τις δυνάμεις του με το «Μαζί για το Παιδί» και μας καλούν να συμμετάσχουμε στον χριστουγεννιάτικο ραδιομαραθώνιο ενίσχυσης οικογενειών και παιδιών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Πλούσιες Εκπαιδευτικές δράσεις και Μουσικοθεατρικές παραστάσεις για παιδιά και οικογένειες

Τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη γιορτή των παιδιών, αλλά και όσων αισθάνονται ακόμα παιδιά! Εκπαιδευτικά προγράμματα, εικαστικά εργαστήρια, δημιουργικές κατασκευές, μουσικοκινητικά και θεατρικά παιχνίδια, εργαστήριο και προβολή κινουμένων σχεδίων, χριστουγεννιάτικη ζωγραφική, ένα μαγικό bubble show, αλλά και πολλές ακόμα εορταστικές δράσεις περιμένουν μικρούς και μεγάλους σε κάθε γωνιά της Αθήνας, από τις αρχές Δεκεμβρίου μέχρι τις πρώτες μέρες του νέου έτους.

Η «Αγέλαστη Πολιτεία και οι Καλικάντζαροι», το πολυαγαπημένο παραμύθι των Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα, έρχεται ως μουσικοθεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους στο Athens Book Space του Δήμου Αθηναίων στο Πάρκο Ελευθερίας, ενώ οι παιδικές θεατρικές παραστάσεις στους πολιτιστικούς χώρους στις γειτονιές της πόλης «φέρνουν» μεταξύ άλλων στη σκηνή μαριονέτες, μάγους, καλικάντζαρους, τους δημοφιλείς «Μικρούς Κυρίους - Μικρές Κυρίες», μέχρι ιστορίες εμπνευσμένες από τη ζωή του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ, αλλά και από τα έργα του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν. Η Πινακοθήκη, τα Μουσεία, οι Βιβλιοθήκες, το Κέντρο Τεχνών, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» και τα Κέντρα Δημιουργικής Μάθησης έχουν σχεδιάσει προγράμματα που καλύπτουν όλες τις ηλικίες των παιδιών με μια μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων.

Τέλος, ο ΟΠΑΝΔΑ, στο πλαίσιο του κοινωνικού του έργου και θέλοντας να προσφέρει ακόμη περισσότερη χαρά σε όλα τα παιδιά της πόλης, θα παρουσιάσει σε Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της Αθήνας τη θεατρική παράσταση «Ο Φιλάργυρος» του Μολιέρου από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπις, μια ξεκαρδιστική κωμωδία με ιδιαίτερα εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Η μαγεία του βιβλίου «ταξιδεύει» μικρούς και μεγάλους

Τα παραμύθια έχουν την τιμητική τους κάθε Χριστούγεννα, γι' αυτό και ο νέος πολιτιστικός χώρος του Δήμου Αθηναίων, το Athens Book Space στο Πάρκο Ελευθερίας, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να «χαθούν» στη μαγεία των σελίδων. Τα παιδιά θα απολαύσουν δράσεις που συνδυάζουν την ανάγνωση παραμυθιών και ιστοριών από όλον τον κόσμο με κόμικς, μουσική, αλλά και σκάκι σε ξεχωριστά και άκρως πρωτότυπα εργαστήρια, ενώ οι ενήλικες επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε εργαστήρι δημιουργικής ανάγνωσης, στη Λέσχη Ανάγνωσης Κλασικής Λογοτεχνίας, καθώς και να παρακολουθήσουν συζητήσεις και αναλύσεις ποιητικών συλλογών και μυθιστορημάτων από συγγραφείς και δημοσιογράφους.

Παράλληλα, στη μαγεία του βιβλίου «παρασύρεται» και η Δημοτική Αγορά Κυψέλης, καθώς φιλοξενεί τις χριστουγεννιάτικες αγορές βιβλίου των Εκδόσεων Ψυχογιός και της ομάδας Booktopia, ενώ η Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη αφιερώνει ένα εκπαιδευτικό της πρόγραμμα στη ζωή και το έργο του Κάρολου Ντίκενς, γνωστού και ως «συγγραφέα των Χριστουγέννων».

Μουσειακές ξεναγήσεις και εκθέσεις με ελεύθερη είσοδο

Για να γιορτάσει τα πρώτα του Χριστούγεννα, το νέο μουσείο της πόλης, το «Μουσείο Μαρία Κάλλας», το πρώτο παγκοσμίως αφιερωμένο στην «La Divina», ανοίγει τις πόρτες του για μια διπλή οργανωμένη ξενάγηση με ελεύθερη είσοδο (και απαραίτητη τηλεφωνική κράτηση). Οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν τον κόσμο της μεγάλης ντίβας, της όπερας και του λυρικού θεάτρου, μέσα από μια διαδρομή βιωματικής εμπειρίας, εμπλουτιζόμενη από οπτικοακουστικά μέσα, κείμενα, νέες τεχνολογίες, ηχητικά και ιστορικά τεκμήρια. Παράλληλα, η πρώτη συναυλία στους χώρους του έρχεται από το Αθηναϊκό Κουιντέτο «Δημήτριος Δούνης», όπου στις δύο παραστάσεις «Christmas Visions» παρουσιάζει ένα εορταστικό πρόγραμμα με χριστουγεννιάτικες σουίτες από την Αναγέννηση έως και σήμερα, γραμμένες από Έλληνες και ξένους συνθέτες.

Στο Κέντρο Τεχνών θα συναντήσουμε την ατομική έκθεση του Κώστα Μπασάνου με τίτλο «Working Title» που πραγματεύεται τον αθέατο δημιουργικό χώρο της εικαστικής παραγωγής, ενώ στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων την πρώτη αναδρομική έκθεση του ζωγράφου Αλέξη Κυριτσόπουλου με τίτλο «Παράλληλα», με έργα από το 1963 έως σήμερα. Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης «Αγγελική Χατζημιχάλη» παρουσιάζει την έκθεση χειροποίητων υφαντών «Τα πλουμιστά Υφαντά της Όσσας Θεσσαλονίκης», ενώ τις παραμονές της Πρωτοχρονιάς διοργανώνει μια λαογραφική γιορτινή ξενάγηση στο αρχοντικό Χατζημιχάλη, και, τέλος, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» διοργανώνει για τους επισκέπτες άνω των 60 μια νοσταλγική βόλτα πολιτισμού στο παρελθόν της πόλης που ξεκινά από τη μόνιμη έκθεση «Οδοιπορικό της παλιάς Αθήνας», συνεχίζει στο γεμάτο ιστορίες Θησείο και στον πεζόδρομο της Ηρακλειδών και καταλήγει στην έκθεση «Εύρηκα: Επιστήμη, Τέχνη & Τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων» του Μουσείου Ηρακλειδών.

«Νύχτα των Ευχών» – Ατμοσφαιρικό ρεβεγιόν Χριστουγέννων στην Πλατεία Κοτζιά

Η «Νύχτα των Ευχών» έχει γίνει πλέον το αγαπημένο έθιμο της Παραμονής των Χριστουγέννων! Στις 24 Δεκεμβρίου, μικροί και μεγάλοι «φωτίζουμε» την Πλατεία Κοτζιά με τα παραδοσιακά βιοδιασπώμενα φαναράκια, τα οποία θα ταξιδέψουν ως τον ουρανό μεταφέροντας τις ευχές μας. Σε αυτήν τη μαγική βραδιά των Χριστουγέννων, οι ατμοσφαιρικές μελωδίες θα έρχονται από το βανάκι του σταθμού ΑΘΗΝΑ 9.84 που θα «ντύνει» μουσικά την εκδήλωση με επιλογές των ραδιοφωνικών παραγωγών του.

Καλωσορίζουμε το 2024 από την Πλατεία Συντάγματος!

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, δίνουμε ραντεβού στην Πλατεία Συντάγματος! Με οικοδεσπότες το τηλεοπτικό δίδυμο του «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, αποχαιρετούμε το 2023 με ένα μοναδικό οπτικοακουστικό υπερθέαμα γεμάτο live μουσική, χορό, πυροτεχνήματα, λάμψη και πολλές εκπλήξεις, και υποδεχόμαστε όλοι μαζί το 2024 με αισιοδοξία και χαρά. Το line-up της πρώτης live συναυλίας του έτους θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα!

New Year's Eve Party – Το 2024 κάνει ποδαρικό στη Βαρβάκειο Αγορά!

Το μεγαλύτερο και πιο ξεχωριστό πάρτι της Πρωτοχρονιάς έρχεται και φέτος στη Βαρβάκειο! Λίγο πριν από την αλλαγή του χρόνου, οι Street Outdoors μας περιμένουν στην κεντρικότερη αγορά της πόλης, όπου καταξιωμένοι DJ και παραγωγοί αναλαμβάνουν να μετατρέψουν τις ευχές μας σε μουσική, έτσι ώστε το 2024 να μας βρει στο πιο ξέφρενο χορευτικό πάρτι στην καρδιά της Αθήνας, κρατώντας τη διάθεσή μας ψηλά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.,

