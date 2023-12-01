Να κηρυχθεί ένοχος, όπως κατηγορείται, ο 27χρονος οδηγός που παρέσυρε, τραυμάτισε θανάσιμα και εγκατέλειψε την 21 ετών φοιτήτρια, πέρσι τον Νοέμβριο, στην Καμάρα, ζήτησε από τους δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η εισαγγελέας της Έδρας.

Πιο συγκεκριμένα, πρότεινε την ενοχή του για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια.

Νωρίτερα, στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι η Εμα πετάχτηκε απότομα στον δρόμο και δεν πεόλαβε να την αποφύγει.

«Στο ύψος της Καμάρας η κοπέλα βγήκε απότομα. Εγώ έτρεχα με 55 χλμ. Γύρισα το τιμόνι για να την αποφύγω αλλά γλίστρησε το αμάξι. Δεν την είδα» δήλωσε.

Η πρόταση της εισαγγελέως

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελικής λειτουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο κατηγορούμενος οδηγός έτρεχε πάνω από το νόμιμο όριο ταχύτητας, αλλιώς -όπως είπε- δεν θα εκσφενδόνιζε την πεζή στο αέρα. «Δεν έτρεχε ούτε με 104 χλμ/ώρα (σ.σ. όπως εκτίμησε ο πραγματογνώμονας) αλλά ούτε με 55 χλμ/ώρα (σ.σ. σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο). Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Η ταχύτητα ήταν σημαντική για να προκαλέσει αυτές τις βλάβες» σημείωσε.

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας στάθηκε επίσης στην απόφαση των γονιών της Έμμας να δωρίσουν τα ζωτικά της όργανα μετά τον θάνατό της. «Ήταν πολυτραυματίας, κατέληξε μετά από πέντε μέρες.

Οι γονείς, παρά τον πόνο τους, βρήκαν τη δύναμη να προσφέρουν ζωή σε άλλους ανθρώπους που είχαν ανάγκη, δωρίζοντας τα ζωτικά της όργανα» ήταν τα χαρακτηριστικά λόγια της εισαγγελέως.

Η παραπάνω αναφορά, σε συνδυασμό με άλλες αναφορές για τη ζωή της Έμμας, προκάλεσαν συγκινησιακή φόρτιση στους γονείς, που ξέσπασαν σε δάκρυα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

