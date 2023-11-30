Με την κατάθεση της 20χρονης συνοδηγού του επίμαχου αυτοκινήτου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα σήμερα, η δίκη για τη θανατηφόρα παράσυρση της 21χρονης Έμμας στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2022.

Η νεαρή συνοδηγός που απαλλάχθηκε βάσει βουλεύματος για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ανέβηκε στο βήμα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, απαντώντας σε ερωτήσεις της εισαγγελέα και των δικηγόρων τόσο της υποστήριξης της κατηγορίας όσο και της υπεράσπισης.

Ο 27χρονος κατηγορούμενος για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, εγκατάλειψη τροχαίου ατυχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια δεν παρουσιάστηκε ούτε σήμερα στο δικαστήριο.

Η 20χρονη συνοδηγός κατέθεσε, όπως και χθες, ότι δεν γνώριζε τον κατηγορούμενο, τονίζοντας ότι απλά τη μετέφερε με το όχημά του στα Λαδάδικα.

Ερωτώμενη γιατί δεν αντέδρασε όταν ο κατηγορούμενος εγκατέλειψε την άτυχη Έμμα στο οδόστρωμα, η μάρτυρας υποστήριξε ότι φοβήθηκε «τι μπορεί να μου κάνει».

«Όταν έκανα την κίνηση να βγω με έπιασε από το χέρι και με έβαλε μέσα. Εκείνη την ώρα φοβάσαι τι μπορεί να γίνει με αυτόν. Δεν τον ήξερα, μου έκανε μια εξυπηρέτηση», είπε.

Η δίκη συνεχίζεται με την εξέταση κι άλλων μαρτύρων.

Υπενθυμίζεται πως η φοιτήτρια της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ παρασύρθηκε τα ξημερώματα της 22ας Νοεμβρίου του 2022 από το όχημα που οδηγούσε ένας 27χρονος στο ύψος της Καμάρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτη στο σημείο. Μετά από πέντε ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, η 21χρονη κατέληξε, με τους γονείς της να επιδεικνύουν μεγαλείο ψυχής, δωρίζοντας τα όργανά της.

