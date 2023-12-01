Ο πιο διάσημος Καβαλιώτης κι ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα των Γραμμάτων για τους κατοίκους της πόλης έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 89 ετών. Ο Βασίλης Βασιλικός που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καβάλα συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την πόλη που ποτέ δεν ξέχασε και ποτέ δεν απαρνήθηκε κι ας ζούσε μόνιμα στην Αθήνα κι ας ταξίδευσε σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για τους παλαιότερους Καβαλιώτες, για όσους τον γνώριζαν ήταν ο φίλος, ο διανοούμενος, ο άνθρωπος που είχε συνδέσει το όνομά του τόσο με την ιστορία της Καβάλας όσο και με μεγάλα πολιτικά γεγονότα.

Το 2012 ο δήμος Καβάλας θέλοντας να τιμήσει τον Βασίλη Βασιλικό για το πολυσήμαντο συγγραφικό του έργο έδωσε το όνομά του στη δημοτική βιβλιοθήκη, σε μια σεμνή τελετή, με τον συγγραφέα να μην κρύβει τότε τη συγκίνησή του.

Έκτοτε, το ενδιαφέρον του για τη βιβλιοθήκη που έφερε το όνομά του ήταν διαρκές και ζωντανό. Αρχικά, δώρισε σε αυτήν το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής του βιβλιοθήκης.

Στη συνέχεια, την εμπλούτιζε σε τακτά διαστήματα με καινούργιους τίτλους βιβλίων. Δεν ήταν λίγες οι φορές επίσης που αποδεχόταν προσκλήσεις για να παρουσιάσει βιβλία φίλων Καβαλιωτών συγγραφέων.

Η διευθύντρια της δημοτικής βιβλιοθήκης Καβάλας Κατερίνα Κουμανίδου, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, θυμήθηκε τα πάντα γεμάτα καλοσύνη τηλεφώνηματά του προκειμένου να ρωτήσει αν χρειάζονται κάτι, να ενδιαφερθεί για τη λειτουργία της. «Ήθελε», επισημαίνει η κ. Κουμανίδου, «να κρατάει επαφή και επικοινωνία με την πόλη και τους ανθρώπους της. Τον θαύμαζα πάντα για το αδάμαστο πνεύμα του και την αιώνια εφηβεία του. Θα μας λείψει».

Ο δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης στο συλλυπητήριο μήνυμά του σημειώνει πως «ο Νοέμβριος έφυγε παίρνοντας μαζί του έναν από τους πιο καταξιωμένους Καβαλιώτες, γεμίζοντας θλίψη τα εκατομμύρια των αναγνωστών του, οι οποίοι, μέσα από αφηγήσεις και μυθοπλασίες, έμαθαν κομμάτια της Ιστορίας και της καθημερινότητας που άλλοι θέλησαν να κρύψουν ή να σβήσουν».

«Σπουδαίος, πολυβραβευμένος, πολυμεταφρασμένος», συνεχίζει ο δήμαρχος, «έφτασε τον λόγο της γραφής του μέχρι τα πέρατα του κόσμου, πλήρωσε τούς αγώνες του για τη Δημοκρατία με εξορία, πλούτισε την ελληνική τηλεόραση με τις εκπομπές του και, ως πολιτικό ον που ήταν πάντοτε, αξιώθηκε να γίνει και βουλευτής Επικρατείας. Στην επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα συζητηθούν και θα αποφασιστούν περαιτέρω εκδηλώσεις τιμής στη μνήμη του».

