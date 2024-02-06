Λοίμωξη αναπνευστικού συστήματος και οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια - συνεπεία λοίμωξης από στρεπτόκοκκο - είναι το πόρισμα του ιατροδικαστή Παύλου Παυλίδη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μετά τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην εννιάχρονη μαθήτρια από την Ορεστιάδα, η οποία κατέληξε χθες στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Το παιδί μεταφέρθηκε χθες το μεσημέρι από τους γονείς της με συμπτώματα βαριάς αναπνευστικής ανεπάρκειας και το τεστ που της είχε γίνει βγήκε θετικό στο βακτήριο του στρεπτόκοκκου - και μάλιστα σε επιθετική μορφή.

Κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Όμως, το κορίτσι, κατά την διάρκεια προετοίμασίας για την διακομιδή, παρουσίασε επιδείνωση μέσα στο νοσοκομείο και παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε.

Για μεμονωμένο περιστατικό κάνει λόγο σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου Κώστας Βαφειάδης.

Πηγή: skai.gr

