Ένα 9χρονο κοριτσάκι έχασε σήμερα τη ζωή του από στρεπτόκοκκο στο Διδυμότειχο.

Το παιδί μεταφέρθηκε το μεσημέρι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου με βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια, λόγω λοίμωξης και στο τεστ που του έγινε βγήκε θετικό στο βακτήριο του στρεπτόκοκκου.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών το άτυχο κοριτσάκι κατέληξε.

Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου αναφέρει:

«Σχετικά με τον επισυμβάντα ξαφνικό θάνατο 9χρονου κοριτσιού στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου:

- Περί ώρα 12μ.μ. προσκομίστηκε στο Νοσοκομείο 9χρονο κορίτσι από τη μητέρα του λόγω υψηλού εμπύρετου, δύσπνοιας και διαρροικών κενώσεων. Συνωδά Συμπτώματα: Ρινίτιδα, Βήχας.

- Μετά από εξετάσεις διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασης (ύπαρξη στρεπτόκοκκου και μάλιστα επιθετικού, και βαριά πνευμονία με άλλα συνωδά συμπτώματα: Ωχρότητα, περιστοματική κυάνωση, δύσπνοια, ταχυπαλμία κλπ), και η ασθενής ετοιμάστηκε για διακομιδή στο ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης.

- Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τη διακομιδή η ασθενής παρουσίασε μεγάλο επεισόδιο αιμόπτυσης και αιφνίδια απώλεια συνείδησης.

- Κλήθηκαν κατέφθασαν και επελήφθησαν του περιστατικού: Αναισθησιολόγος, Καρδιολόγος, Ουρολόγος Χειρουργός, οι οποίοι με την παιδίατρο επεχείρησαν ανάνηψη για περισσότερο από 1 ώρα αλλά δυστυχώς αναποτελεσματικά.

Η μικρή ασθενής κατέληξε περί την 14.30 μ.μ.

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Γ.Ν. Διδυμοτείχου εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη για το γεγονός και τα συλλυπητήρια στους γονείς και συγγενείς της θανούσης 9χρονης».





Πηγή: skai.gr

