Η έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οδήγησε στην εξιχνίαση υπόθεσης αρπαγής, ληστείας, απόπειρας εκβίασης και πρόκλησης σωματικών βλαβών σε βάρος 35χρονου Πακιστανού.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες πέντε Έλληνες ηλικίας 26 έως 41 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το Σεπτέμβριο του 2023, οι δράστες εντόπισαν τον 35χρονο σε χώρο πρατηρίου υγρών καυσίμων που βρίσκεται στον Εύοσμο και του επιτέθηκαν. Στη συνέχεια, με τη χρήση βίας τον επιβίβασαν εντός Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου και τον μετέφεραν σε κοντινό οίκημα, αξιώνοντας χρηματικό ποσό που όφειλε, για την αγορά – προμήθεια ναρκωτικών ουσιών.

Ακολούθως του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ, πλην όμως όταν ενημερώθηκαν για την άμεση διεξαγωγή έρευνας αστυνομικών, του επέστρεψαν τα χρήματα και τον μετέφεραν με έτερο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στην περιοχή του Κορδελιού, όπου και τον απελευθέρωσαν.

Στο πλαίσιο της διενεργηθείσας έρευνας, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω, έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις διωκτικές αρχές για διάφορα ποινικά αδικήματα κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, αγορά, κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών, επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού, αντίσταση, απάτη, νομοθεσία που αφορά σε «αδικήματα βίας με αφορμή τις αθλητικές εκδηλώσεις, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, κλοπή, παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία, ηθική αυτουργία σε προώθηση στο ελληνικό έδαφος πολιτών τρίτων χωρών που στερούνται νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα και απείθεια.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.