Εκπρόσωποι αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων της Κεντρικής Μακεδονίας δίνουν το «παρών» στη σημερινή συνάντηση της πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων στη Νίκαια Λάρισας, στις 12 το μεσημέρι.

Ενώ οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να ενισχύσουν τα μπλόκα τους, κυβερνητικές πηγές επαναλαμβάνουν πως είναι ανοιχτό το περιθώριο διαλόγου, τονίζουν όμως ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην κλείσουν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους δρόμους.

Χθες στις αγροτικές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Θεσσαλία, Αίγιο και Μακεδονία οι αγρότες προανήγγειλαν σκληρή στάση και δήλωναν ανυποχώρητοι προτείνοντας την πολύωρη παραμονή τους στην Εθνική Οδό, την κάθοδό τους στην Αθήνα, αλλά και δράσεις μέσα στις πόλεις, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους από την κυβέρνηση.

Στην πανελλαδική σύσκεψη, που θα γίνει στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας, θα συμμετάσχουν και αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, είτε έχουν στήσει μπλόκα, είτε όχι.

Την ίδια ώρα, ανοιχτός σε διάλογο με τους αγρότες δηλώνει ο πρωθυπουργός, ο οποίος συνομιλώντας χθες το βράδυ με δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Τσιόδρα, υπογράμμισε πως αναμένει πρώτα τις σημερινές αποφάσεις των αγροτών.

Νωρίτερα, στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στον αγροτικό κόσμο λέγοντας ότι η κυβέρνηση κατάφερε με την διαπραγμάτευση που έκανε στις Βρυξέλλες και διατήρησε τους ίδιους πόρους από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, όταν αυτοί μειωθήκαν για άλλες χώρες.

Στο μεταξύ, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο που έχει στηθεί εδώ και 13 ημέρες στον κόμβο του Νέων Μουδανιών, αναμένεται να προχωρήσουν σήμερα σε δίωρο αποκλεισμό της εθνικής οδού Νέων Μουδανιών - Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα, από τις 18.00, όπως λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Σημάντρων Φιλοκλής Γκοτζιάς.

Υπενθυμίζεται ότι αγροτικά μπλόκα έχουν στηθεί σε διάφορες περιοχές των νομών Ημαθίας, Πιερίας και Πέλλας, ενώ αγρότες από τα Μάλγαρα και τα γύρω χωριά, έχουν παρατεταγμένα τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, στον κόμβο των Μαλγάρων, στην έξοδο προς Θεσσαλονίκη.

Πηγή: skai.gr

