Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλο μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί αυτή την ώρα στη Λ. Κατεχάκη – Κανελλοπούλου, από την περιφερειακή Υμηττού προς Μεσογείων λόγω σύγκρουσης οχημάτων.

Παραμένει πολύ αυξημένη η κίνηση στις Λ. Σχιστού και Λ. Αθηνών, προς τον Σκαραμαγκά.



Πηγή: skai.gr

