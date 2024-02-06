Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης
Μεγάλο μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί αυτή την ώρα στη Λ. Κατεχάκη – Κανελλοπούλου, από την περιφερειακή Υμηττού προς Μεσογείων λόγω σύγκρουσης οχημάτων.
Παραμένει πολύ αυξημένη η κίνηση στις Λ. Σχιστού και Λ. Αθηνών, προς τον Σκαραμαγκά.
Πηγή: skai.gr
