ΣΦΕΑ: Πέθανε ο αγωνιστής της Αριστεράς Γιάννης Γκιργκούδης

Τα βαθιά τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους συγγενείς του και την οδύνη τους για τον αιφνίδιο θάνατο του συναγωνιστή τους Γιάννη Γκιργκούδη εκφράζουν με ανακοίνωσή τους τα μέλη του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ 1967-1974).

«Ο Γιάννης Γκιργκούδης γεννήθηκε το 1944 στο Αιγίνιο Πιερίας. Συμμετείχε στους αγώνες του «15% στην Παιδεία» και του «114». Στέλεχος της «ΔΝ ΛΑΜΠΡΆΚΗ» Ως φοιτητής της Φυσικομαθηματικής Σχολής του ΑΠΘ συμμετείχε στην αντιδικτατορική αντίσταση μέσα από τις γραμμές του Ρήγα Φεραίου; και του Πατριωτικού Αντιδικτατορικού Μετώπου – ΠΑΜ. Συνελήφθη στις 11-4-1968 και βασανίστηκε άγρια στην Ασφάλεια. Παραπέμφθηκε στο Έκτακτο Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης μαζί με 38 συναγωνιστές/τριες του. Καταδικάστηκε τον Μάιο του 1969 σε πρόσκαιρη κάθειρξη 7 ετών, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και, στη συνέχεια, του επιβλήθηκε η ποινή της «διαρκούς αποβολής» από το ΑΠΘ. Συμμετείχε στην κατάληψη της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, τον Νοέμβριο του 1973. Ως καθηγητής μαθηματικών εργάστηκε σε φροντιστήρια. Μετά την πρόσληψή του στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δραστηριοποιήθηκε στο συνδικαλιστικό κίνημα των εκπαιδευτικών μέσα από τις γραμμές της «Αγωνιστικής Συνεργασίας»; και διετέλεσε πρόεδρος της Γ΄ ΕΛΜΕ-Θ. Συνταξιοδοτήθηκε, αφού υπηρέτησε ως Διευθυντής του Λυκείου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Μέλος του Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων Ν. Θεσσαλονίκης και της Κίνησης Ενεργών Συνταξιούχων. Υπήρξε μέλος του ΚΚΕεσ, της ΕΑΡ, του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ της ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΦΕΑ 1967-1974.

Η κηδεία του Γιάννη Γκιργκούδη θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Ιουνίου, στις 5μ.μ., στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, στην Καλαμαριά.

Η ανακοίνωση του ΣΦΕΑ 1967-1974 για το θάνατο του συναγωνιστή τους συνοδεύεται από φωτογραφία από τη «δίκη των 39».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

