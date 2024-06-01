Ιράν: Η Τεχεράνη επέκρινε τις νέες κυρώσεις της Κομισιόν εναντίον αξιωματούχων και οντοτήτων

Το Ιράν χαρακτήρισε σήμερα «παράλογες» τις νέες κυρώσεις που επέβαλε χθες Παρασκευή η ΕΕ εις βάρος Ιρανών υψηλόβαθμων αξιωματούχων και στους Φρουρούς της Επανάστασης επειδή, όπως κατήγγειλε, παρείχαν drones στη Ρωσία και στους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή.

Η ΕΕ επέβαλε χθες κυρώσεις εναντίον του Ιρανού υπουργού Άμυνας Μοχαμάντ Ρεζά Αστιανί και πέντε άλλων αξιωματούχων, εναντίον του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης -του επίλεκτου σώματος του ιρανικού στρατού- και εις βάρος δύο άλλων ιρανικών οντοτήτων, ανάμεσά τους μια εταιρεία που εμπορεύεται εξαρτήματα drones.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε τα μέτρα αυτά «λυπηρά», επισημαίνοντας ότι βασίζονται σε «επαναλαμβανόμενες, παράλογες και αβάσιμες δικαιολογίες και κατηγορίες».

«Η ΕΕ για μία ακόμη φορά κατέφυγε στο παρωχημένο και αναποτελεσματικό μέτρο των κυρώσεων» εις βάρος του Ιράν, επεσήμανε ο Νασέρ Κανανί εκπρόσωπος του υπουργείου.

Η ΕΕ κατηγορεί αυτούς τους αξιωματούχους και τις οντότητες ότι εμπλέκονται στο ιρανικό πρόγραμμα παραγωγής drones ή ότι οργάνωσαν και διευκόλυναν τη μεταφορά drones και πυραύλων στη Μόσχα για να επιτεθεί στην Ουκρανία ή «σε ένοπλες ομάδες που θέτουν σε κίνδυνο την ειρήνη και την ασφάλεια», όπως οι σιίτες αντάρτες Χούθι στην Υεμένη και το λιβανέζικο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ.

Οι ευρωπαϊκές κυρώσεις προβλέπουν το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ των αξιωματούχων και των οντοτήτων που αφορούν και την απαγόρευση έκδοσης θεωρήσεων εισόδου. Επίσης, απαγορεύει την παροχή πόρων ή χρημάτων από την ΕΕ προς τους αξιωματούχους και τις οντότητες αυτές.

Στα μέσα Μαΐου η Ε.Ε. διεύρυνε τον κατάλογο των εξαρτημάτων drones που απαγορεύεται να εξάγονται στο Ιράν. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται και εξαρτήματα πυραύλων.

Μέχρι στιγμής η Ε.Ε. έχει επιβάλει κυρώσεις εναντίον 277 προσώπων στο Ιράν και 42 οντοτήτων.

Πηγή: skai.gr

