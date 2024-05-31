Άμεση ήταν η απάντηση της Μόσχας στην είδηση ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έδωσε το πράσινο φως για την περιορισμένη χρήση αμερικανικών όπλων μέσα σε ρωσικό έδαφος.

«Θα απαντήσουμε ασύμμετρα» δήλωσε ο Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της Δούμας, μιλώντας στο πρακτορείο RIA.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η απόφαση του Τζο Μπάιντεν «δεν πρόκειται να επηρεάσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ρωσίας».

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν τα ξημερώματα ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε το «ναι» στη χρήση αμερικανικών όπλων για χτυπήματα κατά στόχων στη ρωσική επικράτεια πέριξ του Χαρκόβου.

Διατηρώντας την ανωνυμία τους ξεκαθαρίζουν πως η Ουάσιγκτον δεν επιτρέπει στο Κίεβο τη χρήση ATACMS ή μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους για να πλήξει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία.

Όπως εξηγούν, η κυβέρνηση Μπάιντεν επιτρέπει τη χρήση αμερικανικών όπλων για αντεπίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου, ώστε το Κίεβο να μπορεί να στοχεύσει κατά των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων που ήδη επιτίθενται ή ετοιμάζονται να επιτεθούν κατά του ουκρανικού στρατού.

Μέχρι στιγμής, Λευκός Οίκος και Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έχουν προβεί σε κάποιο σχόλιο.

Η πίεση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να ανάψουν το πράσινο φως και η Ουκρανία να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δυτικά όπλα τα οποία έχει προμηθευτεί κατά της ρωσικής επικράτειας, είχε ήδη αρχίσει να αυξάνει, με τη Μόσχα, από την πλευρά της, όμως να προειδοποιεί με σοβαρές συνέπειες και το Κρεμλίνο να κατηγορεί το ΝΑΤΟ πως άρχισε νέο κύκλο κλιμάκωσης.

Ήδη η Ουάσιγκτον είχε φανεί να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσαρμόσει τη στάση της για τη χρήση των όπλων που παρέχει η Δύση στο Κίεβο με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, να υπογραμμίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «λαμβάνουν πάντα υπόψη το τι είναι απαραίτητο να γίνει προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της».

Από το δυτικό στρατόπεδο υπέρ της χρήσης οπλικών συστημάτων της Δύσης κατά των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της Ρωσίας παραμένει ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Γερμανία ξεκαθάρισε πως θα έπρεπε να επιτρέπεται στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί τα δυτικά όπλα κατά της ρωσικής επικράτειας αλλά όχι κατά αμάχων. Υπέρ είναι και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος τονίζει ότι η Ουκρανία έχει δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό της και αυτό περιλαμβάνει χτυπήματα κατά στόχων σε ρωσικό έδαφος.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος επέλεξε να παραμείνει προσεκτικός στη δημόσια τοποθέτησή του με εκπρόσωπό του, αργότερα, να εξηγεί τι εννοούσε ο Όλαφ Σολτς όταν είπε πως «η Ουκρανία έχει κάθε δυνατότητα βάσει του διεθνούς δικαίου να κάνει αυτό που κάνει. Δέχθηκε επίθεση, πρέπει να αμυνθεί». Ο Στέφεν Χάμπεστραϊτ εξήγησε ότι για το Βερολίνο «η αμυντική δράση δεν πρέπει να περιορίζεται στο έδαφος του ενός, αλλά περιλαμβάνει, επίσης, και το έδαφος του επιτιθέμενου».

Την ίδια στιγμή όμως άλλες χώρες διαφωνούν ανοιχτά και φοβούνται ότι η Δύση θα μπορούσε να παρασυρθεί στον πόλεμο. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιμένει ζητώντας την άρση των περιορισμών στη χρήση των δυτικών όπλων επιμένοντας ότι το Κίεβο δεν θα έκανε ο,τιδήποτε θα μπορούσε να διακινδυνεύσει την υποστήριξη των εταίρων του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.