Συνελήφθη «ζευγάρι» με… αδυναμία στα παγκάρια

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας

Συνελήφθη «ζευγάρι» με… αδυναμία στα παγκάρια

Ταυτοποιήθηκαν από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας ημεδαπός και ημεδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και απόπειρα κλοπής, που έγιναν την 15/05/2024.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι διέρρηξαν δύο ναούς σε διαφορετικά χωριά της Άρτας, αφαιρώντας στη μία περίπτωση από αυτές μικρό χρηματικό ποσό από το παγκάρι.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

Πηγή: epiruspost.gr

