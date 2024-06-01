Ταυτοποιήθηκαν από το Τμήμα Ασφάλειας Άρτας ημεδαπός και ημεδαπή, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και απόπειρα κλοπής, που έγιναν την 15/05/2024.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι διέρρηξαν δύο ναούς σε διαφορετικά χωριά της Άρτας, αφαιρώντας στη μία περίπτωση από αυτές μικρό χρηματικό ποσό από το παγκάρι.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας.

