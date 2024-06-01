Μητσοτάκης: Να αποκρούσουμε τις φωνές του λαϊκισμού που μας απειλούν από δεξιά και αριστερά

Να συμμετάσχουν στις επερχόμενες ευρωεκλογές κάλεσε τους Κρητικούς ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος σε πολίτες στο κέντρο του Ηρακλείου. Επαναλαμβάνοντας τη μεγάλη χαρά του για το γεγονός ότι η Κρήτη στις προηγούμενες εκλογές, και τον Μάιο αλλά και τον Ιούνιο του 2023,«βάφτηκε» γαλάζια, τους ζήτησε να ανανεώσουν την εμπιστοσύνη τους στη Νέα Δημοκρατία και στην επερχόμενη εκλογική μάχη.

«Η Ευρώπη θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις και στην πατρίδα μας τα επόμενα πέντε χρόνια», ανέφερε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η εικόνα της χώρας από το 2019 έχει αλλάξει ριζικά. «Θυμηθείτε πού ήμασταν το 2019, όταν για πρώτη φορά οι Έλληνες πολίτες μάς εμπιστεύτηκαν μία χώρα που ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Το προβληματικό παιδί της ευρωπαϊκής οικογένειας. Μέσα σε πέντε χρόνια έχει μετατραπεί σε μία χώρα η οποία σε πολλούς τομείς είναι παράδειγμα προς μίμηση», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και διευκρίνισε: «Ξανακερδίσαμε τη χαμένη μας αξιοπιστία στην Ευρώπη και η φωνή μας ακούγεται ισχυρή».

Απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους στον πεζόδρομο της Δικαιοσύνης, όπου βρίσκεται και το εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός ζήτησε τη στήριξή τους στις εκλογές, τονίζοντας πως στόχος είναι να γίνει η δυνατότερη προσπάθεια «για να αυξήσουμε τη συμμετοχή στην κάλπη της 9ης Ιουνίου απέναντι στους πολίτες οι οποίοι μας ψήφισαν και τον Μάιο αλλά και τον Ιούνιο του '23. Μπορεί σήμερα να είναι λίγο επιφυλακτικοί για να το ξανακάνουν, τους ζητώ όμως να δουν τη μεγάλη εικόνα, την πρόοδο που έχει πετύχει η χώρα, την αξιοπιστία την οποία έχει κερδίσει στην Ευρώπη και να αφήσουν στην άκρη τις όποιες δυσαρέσκειες».

«Να ξορκίσουμε αυτήν την εποχή την αίσθηση ότι οι εκλογές δεν έχουν μεγάλη σημασία, καθώς η κυβέρνηση κρίθηκε τον περασμένο Ιούνιο. Οι πολίτες μάς εμπιστεύτηκαν να κυβερνήσουμε τη χώρα για μία τετραετία, αυτό δεν αμφισβητείται. Όμως έχει μεγάλη σημασία αυτόν τον δρόμο, τα επόμενα τρία χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές που θα γίνουν το 2027, να τον βαδίσουμε έχοντας καταγράψει ακόμη μία μεγάλη εκλογική νίκη», συμπλήρωσε.

Για το διακύβευμα ενόψει των επερχόμενων εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως τα επόμενα πέντε χρόνια θα κριθούν πολλά στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, ενώ η εκλογές έχουν μεγάλη σημασία τόσο για την Ευρώπη όσο και για την Ελλάδα, κάνοντας - όπως είπε - επίθεση σε φωνές λαϊκισμού «τόσο από τα δεξιά όσο και από τα αριστερά».

«Πρέπει να αποκρούσουμε τις φωνές του λαϊκισμού που μας απειλεί και από τα δεξιά και από τα αριστερά μας. Από τα δεξιά με το περίβλημα των δήθεν πατριωτών ή αυτών που υποτίθεται ότι έχουν προνομιακές σχέσεις με την εκκλησία, λες και η πίστη μπορεί να εργαλειοποιηθεί πολιτικά, και από τα αριστερά μας τις φωνές που επαναλαμβάνουν τα ίδια λάθη του παρελθόντος και εξακολουθούν να τάζουν λεφτόδεντρα», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, ο οποίος επανέλαβε ότι οι Έλληνες ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν, πέρα και πάνω απ' όλα, θα πρέπει να φορούν τη φανέλα της Εθνικής.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα στο εκλογικό κέντρο της ΝΔ πολίτες, ενώ δεν έλειψαν η κρητική λύρα και οι μαντινάδες. «Ψηφίζω ευρωπαϊκά Νέα Δημοκρατία, για να' χει η Ελλάδα μας φωνή σ' αυτήν τη συμμαχία», ήταν η μαντινάδα που είπε στον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη ο λυράρης Νίκος Σταυρακάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

