Ιταλία: Στην Αλβανία την επόμενη εβδομάδα η Μελόνι για τα κέντρα για αιτούντες άσυλο

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πρόκειται να μεταβεί στην Αλβανία την ερχόμενη Τετάρτη για να επισκεφθεί τις περιοχές όπου πρόκειται να δημιουργηθούν τα δυο κλειστά κέντρα παραμονής αιτούντων άσυλο, στα οποία, ως γνωστόν, θα ισχύει η ιταλική νομοθεσία.

Τα δυο αυτά κέντρα δεν είναι ακόμη έτοιμα, αλλά η Ιταλίδα πρωθυπουργός τόνισε ότι «η κυβέρνησή της θέλει να αρχίσουν να λειτουργούν το γρηγορότερο δυνατό».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μελόνι κατά την επίσκεψή της αυτή θα συνοδεύεται από τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα, ενώ αναμένεται να επιστρέψει στη Ρώμη αυθημερόν, λόγω και των υποχρεώσεων της προεκλογικής εκστρατείας των Ευρωεκλογών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.