Το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση για κατάπαυση πυρός – όπως προτείνεται στο ειρηνευτικό σχέδιο τριών φάσεων για τη Γάζα που παρουσίασε χθες ο Μπάιντεν - προτού επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει - δλδ η ολοκληρωτική εξολόθρευση της Χαμάς και την επιστροφή όλων των ομήρων.

Under the proposal, Israel will continue to insist these conditions are met before a permanent ceasefire is put in place. The notion that Israel will agree to a permanent ceasefire before these conditions are fulfilled is a non-starter. June 1, 2024

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου, αναφέρεται ρητά ότι «η αναφορά ότι το Ισραήλ θα συμφωνήσει σε μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός πριν εκπληρωθούν αυτοί οι όροι, είναι λόγος να μην εκκινήσει η εφαρμογή του σχεδίου».

The Prime Minister's Office:



Israel's conditions for ending the war have not changed: The destruction of Hamas military and governing capabilities, the freeing of all hostages and ensuring that Gaza no longer poses a threat to Israel. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) June 1, 2024

«Οι όροι του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου δεν έχουν αλλάξει: Η καταστροφή των στρατιωτικών και κυβερνητικών δυνατοτήτων της Χαμάς, η απελευθέρωση όλων των ομήρων και η διασφάλιση ότι η Γάζα δεν αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ» ξεκαθαρίζει η ανακοίνωση.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Στην πρώτη φάση του σχεδίου, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, θα εφαρμοστεί πλήρης κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες και τα ισραηλινά στρατεύματα θα αποσυρθούν από «τις κατοικημένες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας». Η αναστολή των εχθροπραξιών θα συνοδευτεί από την απελευθέρωση ορισμένων ισραηλινών ομήρων, ιδίως γυναικών και αρρώστων, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Στη δεύτερη φάση θα γίνει ανταλλαγή κρατουμένων και θα απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι που είναι ακόμη εν ζωή ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν από όλο τον Παλαιστινιακό θύλακα.

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει ένα μεγάλο σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας.

Η προσωρινή κατάπαυση του πυρός μπορεί να γίνει «μόνιμη» αν η Χαμάς «τηρήσει τις δεσμεύσεις της», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Είναι καιρός να τελειώσει αυτός ο πόλεμος», ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την ομιλία του στον Λευκό Οίκο με την οποία παρουσίασε τον οδικό χάρτη που, όπως διευκρίνισε, υποβλήθηκε στη Χαμάς μέσω του Κατάρ, εμιράτου με μεσολαβητικό ρόλο στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

Πηγή: skai.gr

