Μεγάλη ανάσα στην αγορά με τη διοχέτευση κεφαλαίων κίνησης στους μικρομεσαίους, αλλά και φθηνότερα επενδυτικά δάνεια αναμένεται δώσει σύμφωνα με επιχειρηματικούς παράγοντες το νέο ταμείο ΤΕΠΙΧ 3 οι βασικές παράμετροι του οποίου παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα από το υπουργείο Οικονομικών.

Πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις διψούν για κεφάλαια κίνησης, που παραμένουν δυσεύρετα, ενώ δίνει διέξοδο με φθηνότερη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων τους.

Το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ με 500 εκατ ευρώ ενώ με τη συμμετοχή των κεφαλαίων των τραπεζών το συνολικό ποσό των πιστώσεων θα ανέλθει σε 2,2 δισ ευρώ.

Κεφάλαια Κίνησης

Σε ότι αφορά τα κεφάλαια κίνησης που μπορεί να ανέλθουν από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση δύο είναι οι επιλογές:

α) Να χρηματοδοτηθούν με το 40% του κεφαλαίου άτοκα και το υπόλοιπο 60% να διατεθεί μέσω των τραπεζών με το ισχύον επιτόκιο τους μειωμένο τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης. Για τα δύο πρώτα χρόνια του δανείου προβλέπεται πρόσθετη δυνατότητα επιδότησης του επιτοκίου (3 μονάδες) από το Ταμείο. Σημειώνεται ότι η διάρκεια του δανείου για κεφάλαιο κίνησης προβλέπεται να είναι από 2 έως 5 χρόνια με δωδεκάμηνη περίοδο χάριτος.

β) Να επιλεγεί η λύση της εγγύησης του 70% του δανείου για κεφάλαιο κίνησης από το Ταμείο με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα συμβάλει με εγγυήσεις για το υπόλοιπο 30%. Στην περίπτωση αυτή ύψος του δανείου μπορεί να ανέλθει σε έως και 500.000 ευρώ αν πρόκειται για επιχείρηση με περισσότερα από 5 χρόνια λειτουργίας και σε έως 200.000 ευρώ για νεοσύστατες επιχειρήσεις. Ειδικότερα για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις το ύψος των εγγυήσεων που προσφέρει το Ταμείο φτάνουν το 80% ενώ για ύψος κεφαλαίου κίνησης έως 50.000 ευρώ καλύπτεται το σύνολο των εγγυήσεων, γεγονός που αποτελεί μεγάλη διευκόλυνση, ιδιαίτερα για μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Και στην περίπτωση αυτή η διάρκεια των δανείων ανέρχεται σε 2 έως 5 έτη με δωδεκάμηνη περίοδο χάριτος.

Επενδυτικά Δάνεια

Τα επενδυτικά δάνεια ανέρχονται από 10.000 ευρώ έως 10 εκατ ευρώ με εγγύηση 70-80% από το Ταμείο. Τα δάνεια που προσφέρονται έχουν μειωμένο επιτόκιο έως και κατά 70% για τα δύο πρώτα χρόνια. Το 40% του ποσού του δανείου είναι άτοκο και στο υπόλοιπο 60% παρέχεται επιδότηση επιτοκίου 3% για δύο χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

