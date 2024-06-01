Αντσελότι: Σχολίασε την κατάκτηση της Euroleague από τον Παναθηναϊκό, δείτε τι είπε

Ο Ιταλός τεχνικός Κάρλο Αντσελότι μιλώντας στην εκπομπή «El Chiringuito», εξέφρασε την αγάπη του για τη Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας ότι υπέφερε βλέποντας τους Μαδριλένους να χάνουν στον τελικό της Euroleague από τον Παναθηναϊκό.

«Είμαι οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης. Μου αρέσει πολύ ο τόπος όπου εργάζομαι, αγαπώ τη Μαδρίτη και το Μιλάνο. Έχω παίξει και προπονήσει πολλούς συλλόγους, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μίλαν είναι κάτι ξεχωριστό για μένα».

