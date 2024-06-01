Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αντσελότι: Σχολίασε την κατάκτηση της Euroleague από τον Παναθηναϊκό, δείτε τι είπε

Ο Κάρλο Αντσελότι με αφορμή τον τελικό του Champions League σχολίασε την κατάκτηση της Euroleague από τον Παναθηναϊκό, αναφέροντας ότι ήταν κάτι που τον πόνεσε.  

Αντσελότι: Σχολίασε την κατάκτηση της Euroleague από τον Παναθηναϊκό, δείτε τι είπε

Ο Ιταλός τεχνικός Κάρλο Αντσελότι μιλώντας στην εκπομπή «El Chiringuito», εξέφρασε την αγάπη του για τη Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας ότι υπέφερε βλέποντας τους Μαδριλένους να χάνουν στον τελικό της Euroleague από τον Παναθηναϊκό.

«Είμαι οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης. Μου αρέσει πολύ ο τόπος όπου εργάζομαι, αγαπώ τη Μαδρίτη και το Μιλάνο. Έχω παίξει και προπονήσει πολλούς συλλόγους, αλλά η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μίλαν είναι κάτι ξεχωριστό για μένα».

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός Euroleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark