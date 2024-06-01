Τέλος Ιουνίου ανοίγει η πλατφόρμα Thessaly Evros Pass 2024 για χρηματοδότηση διακοπών στη Θεσσαλία και Έβρο, προκειμένου να ενισχυθεί οικονομικά και να τονωθεί η τουριστική δραστηριότητα στην πληγείσα περιοχή της Θεσσαλίας, η οποία «χτυπήθηκε» από τις πλημμύρες τον Σεπτέμβριο 2023, αλλά και του Έβρου που επλήγη από τις πυρκαγιές το περασμένο καλοκαίρι. Η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων που θα θελήσουν να περάσουν τις διακοπές τους σε αυτές τις περιοχές θα γίνει μέσω του vouchers.gov.gr. στη πλατφόρμα που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού.

Όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου «από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση και προσωπικά ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσαν ως προτεραιότητα την αποκατάσταση της Θεσσαλίας και του Έβρου που επλήγησαν από πλημμύρες και πυρκαγιές αντίστοιχα. Με το Thessaly Evros Pass θέλουμε να δώσουμε κίνητρα σε πολίτες να επισκεφθούν τις περιοχές αυτές, στηρίζοντας έμπρακτα την τουριστική τους δραστηριότητα, όπως έχουμε κάνει με άλλες περιοχές στο παρελθόν. Με προϋπολογισμό που θα αγγίξει τα 4,5 εκ. ευρώ, η δράση θα λειτουργήσει τονωτικά για τις τοπικές οικονομίες του Έβρου και της Θεσσαλίας συνολικά».

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις παραπάνω πληγείσες περιοχές. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός «άμεσα, απλά, με διαφάνεια και χωρίς περιττή γραφειοκρατία, οι πολίτες θα υποβάλλουν την αίτησή τους στο vouchers.gov.gr. Οι δικαιούχοι που θα προκύψουν από την κλήρωση θα χρησιμοποιήσουν τα προβλεπόμενα ποσά σε υπηρεσίες εστίασης, διαμονής, μεταφορών. Κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας και συστηματικά στηρίζουμε τις περιοχές που ήρθαν αντιμέτωπες με ακραία φυσικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης».

Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως συνέβη και σε αντίστοιχες προηγούμενες δράσεις (North Evia -Samos Pass), οι πολίτες για να υποβάλλουν την αίτησή τους θα χρειαστούν τους κωδικούς στο Taxisnet και την επιβεβαίωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου και μιας διεύθυνσης email, ενώ δικαίωμα υποβολής για το Thessaly Evros Pass 2024 θα έχουν όσοι:

• είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022

• δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοι τους ως κύρια κατοικία στους επιλεχθέντες προορισμούς, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022 και

• δεν είναι δικαιούχοι - ωφελούμενοι στο πλαίσιο:

- του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2023-2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2024-2025 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, και

- συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

