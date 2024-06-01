Σκρέκας: Δεν θα σταματήσουμε να προστατεύουμε τον καταναλωτή

«Έχουμε φέρει οριζόντια μέτρα που αφορούν 25.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Δεν θα σταματήσουμε να προστατεύουμε τον καταναλωτή».

Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο», όταν ρωτήθηκε γιατί δεν συνεχίζεται το μέτρο της μόνιμης μείωσης των τιμών στα σούπερ μάρκετ για την καταπολέμηση της ακρίβειας.

Ο υπουργός σημείωσε: «Να ξεκινήσουμε με κάτι βασικό, χθες η Eurostat, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, ανακοίνωσε τον πληθωρισμό των χωρών της Ευρώπης για τον προηγούμενο μήνα. Εκεί η Ελλάδα έχει μια πολύ σημαντική πτώση του πληθωρισμού από το 3,2 στο 2,3%, δηλαδή ο γενικός δείκτης τιμών μέσα σε ένα μήνα μειώθηκε κατά 30% περίπου. Επίσης και ο πληθωρισμός τροφίμων μειώνεται στην Ελλάδα από το 4,8 στο 2,4%. Ωστόσο εμείς δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε την προσπάθεια να δούμε τις τιμές στα ράφια να σταθεροποιούνται και σιγά - σιγά να υπάρχει αποκλιμάκωση».

Αναφερόμενος στην παύση του μέτρου της μόνιμης μείωσης των τιμών στα σούπερ μάρκετ είπε: «Η μόνιμη μείωση τιμής αφορούσε 1.500 προϊόντα, αντίθετα όμως η μόνιμη μείωση τιμής για 15% μέσα από μέτρα τα οποία έχουμε περάσει που αφορά απορρυπαντικά σπιτιού, καθαριστικά, προϊόντα ατομικής φροντίδας, βρεφικές πάνες είναι για 4 χιλιάδες προϊόντα κι εκεί μειώνεται κατά 15% μεσοσταθμικά η τιμή καταλόγου. Από εδώ και πέρα όλα τα προϊόντα, τα οποία χθες αγοράζετε μια συγκεκριμένη τιμή, προφανώς τα περισσότερα προϊόντα κι αύριο θα τα αγοράζετε και στην ίδια τιμή. Μάλιστα, τον επόμενο μήνα σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στο υπουργείο Ανάπτυξης στα καταστήματα των σούπερ μάρκετ θα έχουμε αποκλιμάκωση τιμών».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Έχουμε φέρει οριζόντια μέτρα που αφορούν 25.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Δεν θα σταματήσουμε να προστατεύουμε τον καταναλωτή. Έχουμε και ένα νέο "όπλο" στα χέρια των καταναλωτών είναι ο e-katanalotis. Προφανώς υπάρχει ακρίβεια και δυσκολεύονται τα νοικοκυριά. Από εκεί και πέρα εμείς έχουμε δώσει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά με τα μέτρα που έχουμε πάρει να προμηθεύονται τα βασικά προϊόντα σε προσιτές τιμές».

Ακόμη, ο κ. Σκρέκας είπε: «Ο κόσμος σε ό,τι αφορά την ακρίβεια δυσκολεύεται. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι λύσαμε το πρόβλημα της ακρίβειας, επειδή άρχισε να μειώνεται ο πληθωρισμός. Ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μέχρι να δούμε τις τιμές να σταθεροποιούνται στα βασικά - τουλάχιστον - προϊόντα και να αρχίσουν να μειώνονται. Ο κόσμος βλέπει μια κυβέρνηση πολύ σοβαρή και πολύ υπεύθυνη να παίρνει μέτρα που δεν διακινδυνεύει το μέλλον των επόμενων γενιών και που διορθώνουν παθογένειες».

Για τη μείωση του ΦΠΑ

Αναφορικά με την περίπτωση της μείωσης του ΦΠΑ, ο υπουργός σχολίασε: «Ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα μειώθηκε από το 4,8 στο 2,4%, έχει μισό πληθωρισμό από την Ισπανία. Έτσι φαίνεται ότι στην Ισπανία και μείωσαν τον ΦΠΑ και έχουν και μεγαλύτερο πληθωρισμό και κάποια στιγμή θα πρέπει να αυξήσουν ξανά τον ΦΠΑ στα προϊόντα που τον μείωσαν και συνεπώς να πάνε ακόμα πιο υψηλά οι τιμές τους. Αντίθετα, εμείς πήραμε μια σειρά μέτρων που διόρθωσαν δομικές στρεβλώσεις της αγοράς κι αυτά (μέτρα) έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Σήμερα η Ελλάδα σύμφωνα με την Eurostat έχει τον έκτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη».

Τιμολόγια ρεύματος

Ερωτηθείς για την πορεία των τιμών στα τιμολόγια ρεύματος ο κ. Σκρέκας ανέφερε: «Το αν θα δούμε αυξήσεις ή μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος εξαρτάται από την τιμή της χονδρικής. Επειδή ένα μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας(ΑΠΕ), όταν έχουμε πολλές ΑΠΕ στο ηλεκτρικό μείγμα έχουμε υποχώρηση των τιμών ενώ η μικρότερη συμμετοχή των ΑΠΕ για διάφορους καιρικούς λόγους, όπως είναι η αφρικανική σκόνη που είχαμε, σημαίνει αυξήσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

