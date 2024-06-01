Όλο και πιο φρικιαστικές γίνονται οι λεπτομέρειες της τραγωδίας που εξελίχθηκε χθες βράδυ στα Ανω Λόσια όταν ένας άνδρας έβαλε φωτιά και έκαψε τον νεκρό πατέρα του στην αυλή τους σπιτιού τους, επειδή – όπως είπε στους αστυνομικούς – δεν είχε χρήματα να τον θάψει.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 59χρονος - ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα - τεμάχισε τη σορό του νεκρού πατέρα του, κόβοντας τα πόδια και το κεφάλι, προκειμένου να χωρέσει πάνω σε ένα μικρό στρώμα, όπου στην συνέχεια και την έκαψε.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στη σορό, τα τραύματα είναι μεταθανάτια οπότε και ο 59χρονος δεν θα κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία.

Τα κομμένα μέλη εντοπίστηκαν μετά από σύντομη έρευνα των αστυνομικών, σε κάδο απορριμάτων, κοντά στο σπίτι.

Μάλιστα, όπως είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν για οπλοκατοχή (μαχαίρι και τσεκούρι) και απόκρυψη νεκρού, ο 82χρονος πατέρας του ήταν νεκρός ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο!

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήτα νεκρός μέσα στο σπίτι για περίπου 20 ημέρες.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη της οδού Αγαμέμνονος

Την αστυνομία κάλεσαν χθες τη νύχτα οι γείτονες λόγω έντονης δυσοσμίας που αναδυόταν από την αυλή, ενώ πριν λίγες ημέρες έβλεπαν ότι ο 59χρονος «κάτι» έκαιγε στην αυλή του σπιτιού του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δίπλα από το σπίτι υπάρχει ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο και οι γείτονες νόμιζαν πως η δυσοσμία προερχόταν από κάποιο νεκρό ζώο. Όταν ένας εξ αυτών μπήκε σε αυτό για να απομακρύνει το ζώο είδε το στρώμα στην αυλή. Στην συνέχεια ανέβηκαν στην ταράτσα διπλανής πολυκατοικίας και είδαν το καμένο στρώμα με την κουβέρτα και κάλεσαν την αστυνομία.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, ο γιος αρνήθηκε την είσοδο τους στο σπίτι.

Σε ερωτήσεις των αστυνομικών για το που είναι ο πατέρας του, εκείνος αρχικά υποστήριξε ότι βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης και στην συνέχεια ότι φιλοξενείται σε κάποιον συγγενή.

Όταν τελικά μπήκαν στο σπίτι οι αστυνομικοί, αντίκρισαν το στρώμα με τον απανθρακωμένο άνδρα στην αυλή καλυμμένο με μία κουβέρτα.

Γείτονες που παρακολουθούσαν από την ταράτσα τα δρώμενα, μιλούν για διαμελισμένο σώμα και μάλιστα ότι κάποια μέλη βρέθηκαν μέσα σε ένα πιθάρι στην αυλή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.