Μητσοτάκης- Κρήτη: Αναδεικνύουμε τις λιμενικές υποδομές και επενδύουμε σε αυτές

Από το Ηράκλειο ξεκίνησε την επίσκεψή του στην Κρήτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Αρχικά, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου, όπου συνομίλησε με τα στελέχη του Οργανισμού για την την ανάπτυξη του λιμένα, την αύξηση που καταγράφει ο τομέας της κρουαζιέρας, αλλά και τη σύμβαση παραχώρησης που υπεγράφη με τον όμιλο Grimaldi. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα παρακολούθησε και ένα βίντεο σχετικά με τον λιμένα και τα έργα αναβάθμισης που έχουν υλοποιηθεί.

Επίσης, συνεχάρη τη διοίκηση του ΟΛΗ για την εξαιρετική -όπως είπε- δουλειά την οποία έχει κάνει, «αποδεικνύοντας ότι ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, όπως είναι το λιμάνι του Ηρακλείου, μπορεί να αναδειχθεί περαιτέρω και με αυτό τον τρόπο να εξασφαλίσει το ελληνικό Δημόσιο και ένα πολύ καλύτερο τίμημα». Όπως σημείωσε, η διαδικασία της σύμβασης παραχώρησης, πρακτικά, έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η κύρωσή της από τη Βουλή.

«Είμαστε μία χώρα ταυτισμένη με τη θάλασσα, χρειαζόμαστε δημόσιες επενδύσεις, είτε δημόσιες είτε ιδιωτικές, και σε αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσουμε να προχωράμε», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε: «Έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε ότι οι πόροι, οι οποίοι θα προέλθουν από τις συμβάσεις παραχώρησης των λιμανιών μας, θα αξιοποιηθούν προκειμένου να κάνουμε περαιτέρω επενδύσεις σε άλλα λιμάνια. Επενδύσεις, τις οποίες τα λιμάνια μας χρειάζονται». «Η ανάδειξη των βασικών μας υποδομών αποτέλεσε μία κεντρική προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης», κατέληξε.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός βρέθηκε στη Λότζια, όπου είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, ο οποίος του έθεσε, μεταξύ άλλων, ζητήματα που σχετίζονται με το ΒΟΑΚ, την αξιοποίηση της έκτασης του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες και λειτουργήσει το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, το Παγκρήτιο Στάδιο, τις ρυθμίσεις οφειλών των πολιτών προς τον Δήμο, την τακτοποίηση αυθαίρετων, την κοινωνική κατοικία, αλλά και την ανάγκη επίσπευσης της διαδικασίας για την παραχώρηση της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ηρακλείου, καθώς και τη σχολική στέγη.

Κατά την άφιξη του στον Δήμο Ηρακλείου, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει με την τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ επεσήμανε πως «το Ηράκλειο είναι μία πόλη με απίστευτο δυναμισμό, πρέπει όμως να οργανώσει σωστά αυτήν τη νέα αναπτυξιακή δυναμική του». Όπως διευκρίνισε, προς αυτήν την κατεύθυνση η συνεργασία είναι απολύτως απαραίτητη.

«Έχουμε μια πλούσια ατζέντα θεμάτων, τα οποία ήδη συζητούμε για το πώς μπορούμε να στηρίξουμε καλύτερα τον δήμο», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από μέλη της κυβέρνησης, υποψήφιους ευρωβουλευτές, τοπικούς βουλευτές, αλλά και τοπικά στελέχη της ΝΔ, είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει και μία σύντομη βόλτα στο κέντρο της πόλης, όπου συνομίλησε με πολίτες, οι οποίοι του ευχήθηκαν καλή επιτυχία ενόψει των ευρωεκλογών.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας όπου θα απευθύνει χαιρετισμό σε συγκεντρωμένους πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

