Έτοιμη να αποδεχτεί πλήρη συμφωνία για την ανταλλαγή των ομήρων ενημέρωσε ότι είναι η Χαμάς τους διαμεσολαβητές εάν το Ισραήλ «σταματήσει τον πόλεμο και την επιθετικότητά του εναντίον των ανθρώπων στη Γάζα», ανέφερε ανακοίνωση της οργάνωσης την Πέμπτη.

Σύμφωνα πάντως με όσα μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ, το Τελ Αβίβ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν φέρονται διατεθειμένοι να αποσύρουν τη στρατιωτική επιχείρηση από τη Ράφα, καθώς έχουν δηλώσει απερίφραστα, ότι μοναδικός τους στόχος είναι η ολική καταστροφή της Χαμάς, όσο διάστημα και αν χρειαστεί, και η εξάλειψη της απειλής κατά του ισραηλινού λαού.

Η αντίδραση της Χαμάς ήρθε λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Αίγυπτο, προκειμένου να ανοίξει εκ νέου το πέρασμα της Ράφα, ώστε να μεταφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες.

