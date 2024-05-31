Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ινδία με θερμοκρασίες που φτάνουν τους 52 βαθμούς Κελσίου σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Εκατομμύρια κάτοικοι προσπαθούν να βρουν δροσιά κάτω από γέφυρες και μέσα σε συντριβάνια, τα σχολεία έχουν κλείσει ενώ τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει από ανθρώπους που υποφέρουν από θερμοπληξία - από μωρά μέχρι ηλικιωμένους.

Το Εφετείο του Ρατζαστάν ζήτησε από την ινδική κυβέρνηση να κηρύξει κατάσταση εθνικής έκτακτης ανάγκης, καθώς το δριμύ κύμα καύσωνα «έχει σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους» τις τελευταίες ημέρες.

«Εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών υπό μορφή καύσωνα, εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν την ζωή τους κατά την διάρκεια του μήνα», αναφέρεται στην απόφαση του δικαστηρίου.

Το δικαστήριο έκρινε επίσης ότι οι αρχές απέτυχαν στην λήψη των κατάλληλων μέτρων για την προστασία του πληθυσμού από τον καύσωνα και έδωσε εντολή στην κυβέρνηση του Ρατζαστάν να απελευθερώσει πόρους για την καταβολή αποζημιώσεων στις οικογένειες των ανθρώπων που πέθαναν λόγω των ακραίων θερμοκρασιών.

Τουλάχιστον 15 νεκροί σε 24 ώρες

Στο ανατολικό κρατίδιο Οντίσα, 10 άνθρωποι πέθαναν από θερμοπληξία, σύμφωνα με το New Delhi Television, ενώ ακόμη 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Μπιχάρ από τις υψηλές θερμοκρασίες σύμφωνα με το Times Now.

Οι αρχές ανακοίνωσαν χθες τον θάνατο 10 ανθρώπων στο νοσοκομείο στην περιοχή Ρουρκέλα της Οντίσα, ενώ πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Αουρανγκαμπάντ του κρατιδίου Μπιχάρ λόγω «ηλίασης».

Η κυβέρνηση του κρατιδίου Οντίσα έχει απαγορεύσει στους δημόσιους υπαλλήλους τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους από τις 11:00 ως τις 15:00, ώρες κατά τις οποίες η θερμοκρασία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο.

Τρεις άνθρωποι πέθαναν πιθανόν από θερμοπληξία στο κρατίδιο Τζαρχάντ, γειτονικό του Μπιχάρ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο Νέο Δελχί, όπου λόγω του καύσωνα πουλιά και άγριες μαϊμούδες λιποθυμούν ή αρρωσταίνουν, το ζωολογικό πάρκο της πόλης εγκατέστησε πισίνες και ψεκαστήρες για να ανακουφίσει τα 1.200 ζώα που ζουν εκεί.

Η θερμοκρασία στη βορειοδυτική και κεντρική Ινδία αναμένεται να πέσει τις επόμενες ημέρες, όμως ο καύσωνας είναι πιθανό να συνεχιστεί για δύο ακόμη ημέρες στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την ινδική μετεωρολογική υπηρεσία.

Η θερμοκρασία στην ινδική πρωτεύουσα αναμένεται να φτάσει σήμερα τους 43° Κελσίου, ενώ αυτή την εβδομάδα καταγράφηκε και ο πρώτος θάνατος λόγω του ακραίου καύσωνα. Παράλληλα το Νέο Δελχί είναι αντιμέτωπο με λειψυδρία.

Στο μεταξύ τα βορειοανατολικά κρατίδια της Ινδίας Μανιπούρ και Άσαμ επλήγησαν από ισχυρές βροχοπτώσεις λόγω του κυκλώνα Ρέμαλ, με πολλές περιοχές να παραμένουν πλημμυρισμένες σήμερα. Βροχές της περιόδου των μουσώνων επηρέασαν χθες, Πέμπτη, το νότιο κρατίδιο Κεράλα.

Δισεκατομμύρια άνθρωποι στην Ασία πλήττονται από ακραία υψηλές θερμοκρασίες, μια τάση η οποία σύμφωνα με τους επιστήμονες επιδεινώνεται από την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή.



Πηγή: skai.gr

