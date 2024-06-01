Kataggelies@skai: Επικίνδυνη διάβαση στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο

Άκρως επικίνδυνη σιδηροδρομική διάβαση κατήγγειλε, ότι υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, τηλεθεατής του ΣΚΑΪ. Μιλώντας στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, ο κ. Παναγιώτης επισήμανε το περιστατικό που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, την ώρα που ο ίδιος με το αυτοκινητό του περνούσε την συγκεκριμένη διάβαση.
Όπως κατήγγειλε ο ίδιος, «δεν άλλαξε ο σηματοδότης, η μπάρα δεν κατέβηκε ποτέ και ο υπάλληλος κατέβασε χειροκίνητα την μπάρα της εξόδου. Κανένας αυτοματισμός».
Ο κ. Παναγιώτης σημείωσε επίσης, ότι η συγκεκριμένη διάβαση βρίσκεται μεταξύ Κορδελιού και Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη, ενώ σε επικοινωνία που είχε με την αστυνομία, του πρότειναν να καταγγείλει το περιστατικό στον ΟΣΕ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.