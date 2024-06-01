Kataggelies@skai: Επικίνδυνη διάβαση στη Θεσσαλονίκη - Δείτε βίντεο

Άκρως επικίνδυνη σιδηροδρομική διάβαση κατήγγειλε, ότι υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, τηλεθεατής του ΣΚΑΪ. Μιλώντας στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, ο κ. Παναγιώτης επισήμανε το περιστατικό που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, την ώρα που ο ίδιος με το αυτοκινητό του περνούσε την συγκεκριμένη διάβαση.

Όπως κατήγγειλε ο ίδιος, «δεν άλλαξε ο σηματοδότης, η μπάρα δεν κατέβηκε ποτέ και ο υπάλληλος κατέβασε χειροκίνητα την μπάρα της εξόδου. Κανένας αυτοματισμός».

Ο κ. Παναγιώτης σημείωσε επίσης, ότι η συγκεκριμένη διάβαση βρίσκεται μεταξύ Κορδελιού και Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη, ενώ σε επικοινωνία που είχε με την αστυνομία, του πρότειναν να καταγγείλει το περιστατικό στον ΟΣΕ.

