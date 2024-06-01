Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ, στην Αθήνα, αύριο Κυριακή 2 Ιουνίου 2024, λόγω της διεξαγωγής του ποδηλατικού αγώνα «RUN - BIKE - CARE».

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑ.ΣΥ την Κυριακή 02/06/2024 οι γραμμές του 6 και 7 του Τραμ θα λειτουργούν ως εξής :

-στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8:30 ως τις 11:30 το πρωί , λόγω διεξαγωγής του αγώνα «RUN - BIKE - CARE» και

- στη Γραμμή 7 «Καλαμάκι - Αγ. Τριάδα Πειραιά» θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 8:30 ως τις 11:00 το πρωί , λόγω διεξαγωγής του αγώνα δρόμου «Ποσειδώνια 2024».

Ωστόσο, προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων θα πραγματοποιηθεί κατά τις ώρες 08:00’ έως 10:30’, στις ακόλουθες οδούς και λεωφόρους, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

- Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της από την οδό Αθ. Διάκου έως την Λεωφ. Αμαλίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος.

- Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Πανεπιστημίου, στο τμήμα της από την Λεωφ. Αμαλίας έως την οδό Ιπποκράτους και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Ακαδημίας, στο τμήμα της από την οδό Χαρ. Τρικούπη έως την Λεωφ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της από την Λεωφ. Βασ. Αμαλίας έως την Λεωφ. Βασ. Κων/νου και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λεωφ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού (κατερχόμενο) και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Μελεάγρου, στο τμήμα της από την οδό Ησιόδου έως την Λεωφ. Βασ. Κων/νου.

- Αραβαντινού, στο τμήμα της από την οδό Ησιόδου έως την Λεωφ. Βασ. Κων/νου.

- Κλεάνθους, στο τμήμα της από την οδό Βασ. Γεωργίου Β΄ έως την Λεωφ. Βασ. Κων/νου.

Κατά τις ώρες που θα ισχύσει η ανωτέρω απαγόρευση της κυκλοφορίας, θα επιτρέπεται η κάθετη διέλευση των οχημάτων στους παρακάτω ελεγχόμενους κόμβους:

- Λεωφ. Βασ. Σοφίας – Ρηγίλλης,

- Λεωφ. Βασ. Κων/νου – Βασ. Γεωργίου Β΄ (Πλ. Τρούμαν).



