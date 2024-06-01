Μια επικαιροποιημένη έκδοση «ηλεκτρονικών συμβουλών ψηφοφορίας» έχουν στη διάθεσή τους οι αναποφάσιστοι των επικείμενων ευρωεκλογών, αλλά και όσοι από περιέργεια θέλουν να ελέγξουν ποιο κόμμα ταιριάζει περισσότερο με τις προσωπικές τους απόψεις και θέσεις σε ζητήματα αιχμής.

Πρόκειται για τη γνωστή, από τις προηγούμενες ευρωεκλογές, εφαρμογή συμβουλών ψηφοφορίας μέσω της οποίας οι χρήστες απαντούν ανώνυμα με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών σε 30 πολιτικές θέσεις/δηλώσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με την ευρωπαϊκή πολιτική.

Το τελικό αποτέλεσμα καθοδηγεί τους ψηφοφόρους στην επιλογή κομμάτων (της χώρας τους ή και άλλων χωρών) που βρίσκονται πιο κοντά στις προσωπικές τους πεποιθήσεις και προτιμήσεις.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από 20 γλώσσες, ενώ στην ελληνική βρίσκεται στη διεύθυνση https://euandi.eu/gr.

Οι χρήστες επιλέγουν σε μια τυπική κλίμακα πέντε σημείων κατά πόσο συμφωνούν ή όχι σε θέσεις σχετικές με σύγχρονα ευρωπαϊκά (και όχι μόνο) ζητήματα, όπως είναι το μεταναστευτικό, η οικονομική στήριξη των αγροτών, η τεχνητή νοημοσύνη, οι ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί, το φορολογικό, το κοινό νόμισμα, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η προστασία του περιβάλλοντος, οι γάμοι μεταξύ ομοφυλόφιλων, η κοινή εξωτερική πολιτική, ο πόλεμος στην Ουκρανία, το κράτος πρόνοιας κ.λπ.

Με βάση τις απαντήσεις, η εφαρμογή εμφανίζει λίστα κομμάτων με έναν αριθμό στο καθένα στην κλίμακα από 0 έως 100, από τον οποίο οι χρήστες καταλαβαίνουν ποιο βρίσκεται πιο κοντά στις πεποιθήσεις τους.

Από το 2009, το Robert Schuman Centre, το διεπιστημονικό τμήμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, έχει αφιερώσει εκτενείς πόρους σε αυτό το έργο πριν από τις εκλογές για το ευρωκοινοβούλιο. Φέτος, σε συνεργασία με μια επιστημονική επιτροπή μελετητών που εδρεύουν στα Πανεπιστήμια της Λωζάνης και της Λουκέρνης, 150 πολιτικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες σε θέματα κομματικών πολιτικών - περίπου πέντε ανά κράτος μέλος - καλύπτουν περισσότερα από 250 πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές, μελετώντας τα προγράμματα και τις θέσεις τους.

«Οι φετινές ευρωπαϊκές εκλογές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το μέλλον της ΕΕ», δήλωσε ο Lorenzo Cicchi, συντονιστής του έργου. «Είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι πολίτες για τα βασικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας. Η εφαρμογή είναι πολιτικά ουδέτερη και δεν ευνοεί κανένα πολιτικό κόμμα ή ομάδα κομμάτων. Ελπίζουμε ότι η χρήση αυτού του εργαλείου θα ενθαρρύνει ανθρώπους που είναι αναποφάσιστοι ή δεν γνωρίζουν αρκετά να πάνε στις κάλπες», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

