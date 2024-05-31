Εικόνες καταστροφής άφησε πίσω της η τρελή πορεία που ακολούθησε τα ξημερώματα ένα αυτοκίνητο το οποίο εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε στην είσοδο μιας καφετέριας στη λεωφόρο Συγγρού, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στην τζαμαρία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο κινούμενο επί της λεωφόρου Συγγρού στο ρεύμα προς Πειραιά, με ιλιγγιώδη ταχύτητα, όπως λένε οι πρώτες μαρτυρίες, προσπάθησε να στρίψει δεξιά στον παράδρομο στο ύψος του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να καρφωθεί στην είσοδο της καφετέριας. Ευτυχώς εκείνη την ώρα το καφέ δεν είχε ανοίξει.

Υπήρχε μόνο ένας εργαζόμενος στην κουζίνα του καταστήματος και ευτυχώς δεν υπήρχε κάποιος διερχόμενος πεζός παρότι είναι αρκετά κεντρικό σημείο ακριβώς απέναντι από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και σε κοντινή απόσταση υπάρχουν τρία μεγάλα ξενοδοχεία, ενώ ακριβώς δίπλα είναι η πιάτσα των ταξί.

