Σοκ το μεσημέρι της Δευτέρας (11/3) στην περιοχή της Δάφνης όταν μαθήτρια έπεσε κενό από την ταράτσα του σπιτιού της και σκοτώθηκε.
Η κοπέλα, η οποία ήταν μόλις 17 ετών σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπεσε από τον 6ο όροφο, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.
Από το σοκ, η μητέρα της άτυχης κοπέλας μεταφέρθηκε στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, ενώ ο πατέρας της είναι κατάκοιτος.
Ήδη έχουν ξεκινήσει έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του κοριτσιού.
