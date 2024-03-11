Σοκ το μεσημέρι της Δευτέρας (11/3) στην περιοχή της Δάφνης όταν μαθήτρια έπεσε κενό από την ταράτσα του σπιτιού της και σκοτώθηκε.

Η κοπέλα, η οποία ήταν μόλις 17 ετών σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έπεσε από τον 6ο όροφο, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

Από το σοκ, η μητέρα της άτυχης κοπέλας μεταφέρθηκε στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, ενώ ο πατέρας της είναι κατάκοιτος.

Ήδη έχουν ξεκινήσει έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του κοριτσιού.

Πηγή: skai.gr

