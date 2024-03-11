Ελεύθεροι αφέθηκαν οι εννέα κατηγορούμενοι που παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία για την ομοφοβική επίθεση εναντίον δύο μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στην πλατεία Αριστοτέλους. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης λόγω απουσίας μαρτύρων και ήρε αυτοδικαίως την κράτησή τους.

Σε βάρος τους η εισαγγελέας είχε ασκήσει ποινική δίωξη για εξύβριση, κατά συρροή, με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, ενώ δύο εξ αυτών κατηγορούνται επιπλέον για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης, κατά συρροή (πάλι με ρατσιστικά χαρακτηριστικά).

Για την πρώτη πράξη κατηγορούνται και 12 ανήλικοι που αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα και θα κληθούν να δικαστούν από το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων (με κλήση που θα λάβουν).

Συνολικά για την υπόθεση υπάρχουν τέσσερις δικογραφίες: μία για τους ενήλικες που παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο και μία για τους ανήλικους, ενώ με εισαγγελική παραγγελία σχηματίζονται δικογραφίες κατά αγνώστων για το αδίκημα της απειλής, όπως επίσης για τους γονείς των ανηλίκων καθώς εξετάζεται εάν υπάρχουν ευθύνες εναντίον τους για παραμέληση εποπτείας.



Η διαδικασία ενώπιον του Αυτοφώρου για τους 9 ενήλικες ξεκίνησε γύρω στις 3μμ, με τους κατηγορούμενους (βρίσκονταν υπό κράτηση) να δηλώνουν ότι επιθυμούν να δικαστούν σήμερα. Για τρεις εξ αυτών (αλλοδαπούς) το δικαστήριο διόρισε διερμηνείς μετά από δική τους επιθυμία (γεωργιανής και αλβανικής γλώσσας, κατά περίπτωση).

Καθώς όμως απουσίαζαν οι μάρτυρες του κατηγορητηρίου, το δικαστήριο ανέβαλε τη δίκη για τις 22 Μαρτίου. Τα θύματα (21 ετών και τα δύο) δεν βρέθηκαν στη δικαστική αίθουσα, αλλά παραστάθηκαν διά συνηγόρων που δήλωσαν παράσταση πολιτικής αγωγής.

Πηγή: ΕΡΤ, ΑΠΕ ΜΠΕ

